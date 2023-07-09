Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in çelişkili hamleleri tepki çekti

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, kamu güvenliği söz konusu olduğunda yaptığı hamlelerle eleştiri konusu oldu.

Sozcu.com.tr

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Meta CEO’su Mark Zuckerberg, son üç yılda kişisel güvenliğine 40 milyon dolardan fazla para harcarken, aynı zamanda aile tarafından işletilen vakfı ise polis fonunu bozmak ve ortadan kaldırmak isteyen gruplara milyonlarca dolar bağışladı.

Araştırmacı muhabir Lee Fang’a göre, Zuckerberg’in eşi Priscilla Chan ile birlikte kurduğu Chan Zuckerberg Initiative (CZI), DefundPolice.org’un arkasındaki kuruluş olan PolicyLink’e 2020’den beri 3 milyon dolar bağışladı.

Polis karşıtı grup, web sitesinde, fonlarının “topluluklarda polisliğin rolünü azaltma ve kamu güvenliği için alternatif vizyonları güçlendirme” çabalarıyla övünmesine rağmen, bu alternatiflerin neler olabileceği konusunda örnek vermiyor.

Fang, CZI’nin de polisliği ortadan kaldırmaya çalışan Solidaire’e 2,5 milyon dolardan fazla bağışta bulunduğunu bildirdi.

Solidaire, Haziran 2022’de, Oakland Polis Departmanı’nın 18 milyon $’lık bütçesinin düşürülmesinde önemli bir rol oynadığı iddia edilen “Polis Terörüyle Mücadele Projesi”ni gururla yönettiğini bildirdi.

Solidaire tarafından finanse edilen 150 aktivist gruptan oluşan bir koalisyon olan Siyahi Yaşamlar İçin Hareket, bir basın açıklamasında “polis bizi güvende tutmuyor ve suçu engellemiyor ya da durdurmuyor. Polislik sistemine daha fazla para akıtmak, yalnızca korudukları iddia edilen hayatları tehdit ediyor” dedi.

KİŞİSEL GÜVENLİĞE DEVAM

Bu arada Meta, şubat ayında yayınlanan bir şirket dosyasına göre, Zuckerberg’in güvenliğine yaptığı vergi öncesi harcamalarını son birkaç yılda 10 milyon dolardan 2023’te 14 milyon dolara çıkardı.

Kendisini bir jiu-jitsu ustası olmaya adayan Zuckerberg, parayı “ek personel, ekipman, hizmetler, konut iyileştirme” ve güvenlikle ilgili diğer ihtiyaçlar için kullanıyor.

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