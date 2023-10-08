Yapay zekâ ile hazırlandı: Uzaylılar böyle görünebilir

Yapay zekâ uygulaması, uzaylıların bulunması durumunda nasıl görüneceklerine dair dikkat çekici görseller oluşturdu.

Sozcu.com.tr

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Uzaylıların Dünya’ya vardıklarında neye benzeyebileceklerine dair spekülasyonlar nesiller boyunca insanları meşgul etti. Şimdi son teknoloji yapay zekâ teknolojisi bununla ilgili bazı fikirler verebiliyor.

Yapay zekâ görüntüleme aracı Midjourney, önce uzaylıların 2050’de Dünya’ya gelmelerine göre sonra da günümüzden 77 yıl sonra 2100’de gelmeleri durumunda nasıl görüneceğine dair görüntüler üretti.

Yayınlanan dikkat çekici görseller, bilim kurgu yapımlarındaki uzaylılarının izlerini taşıyor gibi görünüyor. Hepsi sümüksü dokuda, gri, sıska, kocaman gözlüler ve devasa kafaları var.

Yapay zekânın 2050’de geleceğini tahmin ettiği uzaylılar, insanlarla güçlü benzerliklere sahip gibi görünüyor. İnsanlara çok benzeyen orantılı bir burnu, ağzı ve gözleri bulunuyor.

2050 yılı için tahmin edilen gruptaki uzaylılardan birinin de daha çok böceğe benzediği görüldü. Başının yanından çıkan garip boynuzlar mevcut ve yırtıcı, korkunç bir insan yiyiciye benzediği tespit edildi.

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