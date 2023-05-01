Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çıkış yok

EV sahibi olmak büyük avantajdır derbilerde. Ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı 22 maçta sadece 2 mağlubiyet yaşamıştı Beşiktaş.

ORTA saha bu oyunun omurgası. Özellikle böylesine önemli derbilerde. Amir, Salih ve Fernandes bu işin üreticisi olma yönünden uzaklar. Galatasaray'ın birinci bölgede yaptığı pres geriden oyun kurmasını da engelledi Beşiktaş'ın. Ev sahibinin sistemi, daha maçın maçında çalışmayacağını göstermişti. Rashica'nın hazırladığı pozisyonda Icardi, golcü kimliğini ön plana çıkardı ve takımını öne geçirdi. Böyle sorunu çok olan oyunlarda bireysel yetenekler ile bir şeyler yapma şansınız hep vardır.

REDMOND'UN kendi başına hazırladığı pozisyonda Cenk Tosun net golü kaçırdı. Duran toplar da şansınızı devam ettirir. Masuaku korneri etkili kullandı, Saiss kafayı iyi yere vurdu.

MAÇIN Beşiktaş adına yalnız adamı Aboubakar'ın kafası gol olsa maç başka yerlere gidecekti. Beşiktaş kendi evinde mücadele seviyesini yükseltmeye çalıştı. Yine Aboubakar ve Cenk ile önemli fırsatları değerlendiremedi. Derbide hata yapmayacaksın! Oliveira çevre kontrolünü unutunca beklenmedik bir oyuncu, Hadziahmetovic tribünleri ayağa kaldırdı. Beşiktaş çok iyi savaşmaya başlamıştı. Kartal bence erken kapandı. Son bölümlerde tek taraflı bir oyun izledik. Maxim oyuna çok geç alındı. Galatasaray'ın baskısı sonuç vermedi. Aboubakar'ın nefis golü maçı bitirdi.

Lig dün yeniden başladı.