Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Icardi varsa kazanırsın

Heyecan, tempo, dinamizm… Düne kadar seyrettiğimiz Galatasaray maçlarında başta yazdığım etkenler çok dikkat çekiyordu. Büyük zaferler sonrası bazen isteseniz de ayaklar çabuk işlemez. Sonuç almakta zorlanırsınız. Manchester United maçından sonra, dinlenmeden tekrar deplasmana çıkmak kolay değil… Günümüzde futbol endüstrisi çok acımasız. Kimseye nefes alma, dinlenme imkanı vermiyor.

Antalyaspor’un diri görüntüsü ve çabuk atakları da Galatasaray'ı rahatsız etti. İlk yarının görünmeyen yıldızı Zaha, iki harekette Kerem'e golü attırıyordu neredeyse… Kerem sert vuramadı. Her şeye rağmen koskoca 45 dakikada iki isabetli şut girişimi hoş olmadı Galatasaray'da…

Ndombele, taraftarın hayal ettiği bir performans gösterecek mi? Şu andaki hali pek iyi değil… Geçen sezon kiralık olarak giydiği Napoli formasıyla 30 maça çıkan Ndombele, sadece bir gol atmıştı. 2019 yılında Tottenham takımıyla 63 maçta sadece 6 golü vardı. Skorer bir orta saha değil. Ama temaslı oyunu seven, dikine iyi top atan, oyun kurma yeteneği olan bir oyuncu. Dünkü görüntüsü kötüydü. Oyuncu hala hazır değil.

Icardi varsa bir şekilde gol geliyor. Kafayı vurdu, Sanchez tamamladı. Çok iyi oynamadan öne geçmek, bizim ligde çok önemli.

Torreira yine ayaktaydı. O, takımın omurgası içindeki en önemli parça…

Assombalonga maçtaki en net fırsatı kaçırdı. Resmen boş kaleye kulağıyla vurdu sanki…

Icardi yine yaptı yapacağını. Topla buluştuğu anda tavana vurdu. Büyük golcüler size maç, kupa, her şeyi kazandırır.