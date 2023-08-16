Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

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Kontrollü oyun

İzlanda ve Bulgaristan maçları antrenman havasında oynanınca, yegane rakip olarak gördüğümüz Hırvatistan maçına kadar herkesi yeneceğimize olan inancımız tamdı. Ancak bu özgüven, savunma konsantrasyonumuzu azaltarak dağınık bir görüntü vermemize neden oldu.

Maç başlayınca gördük ki, rakip hiç de düşündüğümüz gibi değil. Ukrayna yokluklara karşı adeta Sovyetler'le savaşıyorlarmış gibi maçın hiçbir anında geri adım atmadı.

Ukrayna’ya göre oyuncu kalitesi anlamında üstünlüğümüz ile maçı hep önde götürdük. Ama maçın net olarak kırılma noktası, Okben Ulubay'in 2. periyotta peş peşe attığı 5 sayı oldu.

2. yarıd da üstünlüğümüz ile devam eden maçta, son 2 dakikaya sadece 10 sayı önde girmemiz her ne kadar tedirgin etse de, Alperen'in 30 sayı ile yıldızlaştığı ve Ömer'in 11 sayı, 15 ribaunt aldığı maçı tecrübeli oyuncularımızın kontrollü oyunu ile kazanmayı bildik.

Kolay grubu 3'te 3 ile birinci bitirerek cuma akşamı yarı final maçı oynayacak millilerimize kalan 2 maçta başarılar diliyoruz.