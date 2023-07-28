Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Hasan Çelebi’den yükselen sese kulak verin

Malatya'nın Sivas sınırındaki son noktası Hasan Çelebi'yi bilir misiniz? Bilmeyenler için yazayım. Burası Hekimhan ilçesine bağlı bir mahalle. Yaz aylarında nüfusu 15 bine kadar çıkıyor. Kış aylarında ise bu rakam 2 binlere kadar düşüyor. Yani mahallenin temel direkleri kalıyor, geri kalanı yaşadıkları kentlere, ülkelere dönüyor.

Eskiden hemen herkesin uğrak yeriydi Hasan Çelebi. Doğası, havası, güler yüzlü ve misafirperver insanları ile gelip geçenlerin kalplerini bıraktığı yerdi Hasan Çelebi. Ancak yeni tüneller, yeni yollar açılınca, artık Hasan Çelebi eskisi kadar konuk ağırlayamaz oldu. Oysa eskiden neredeyse bütün TIR, treyler, kamyon sürücüleri, otobüsler hatta özel araçlar bile burada durur, ihtiyaçlarını giderir, bazıları da yol üzerindeki lokantalarda leziz yemekler yiyerek açlığını bastırırdı.

Dedim ya, şimdilerde geleni gideni çok az Hasan Çelebi'nin. Bir bakıma boynu bükük kalmış güzey yurdumun bu güzel mahallesi.

Oysa Malatya'ya topu topu bir saat uzaklıkta. Büyükşehir Belediyesi buraya güzel bir otobüs durağı yapmış ama otobüs gelmiyor.

Belki de dünyada ilktir, otobüsün götürülmediği yere gidip durak yapmak. İnsanlar durağa gidip beklemesine bekleyecek de, neyi?

Gelmeyecek olan belediye otobüsünü mü?

Ha birde sağlık sorunu hortlamış bu güzelim yerleşim biriminde

Yaz aylarında haftada bir iki gün aile hekimi gelir, vatandaşların sorunlarına çözüm bulurmuş.

Şimdilerde o da yok.

Artık doktor da gelmez olmuş Hasan Çelebi'ye…

Benim yolum Hasan Çelebi'ye düştü.

Malatya'nın sınır mahallesinde insanlarla konuştum, onların dertlerini dinledim.

İnanın çok şey istemiyorlar.

Değerli Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, lütfen otobüs işletmesine bir talimat verin. Artık her gün bir belediye otobüsü Hasan Çelebi'ye gelip gitsin. Buradaki insanlar yerel yönetimin gücünü hissetsin. Herkes gibi onların da en doğal hakkı değil mi belediye otobüslerinden faydalanmak.

Sayın Başkan sizin partili partisiz ayırmadan her noktaya hizmet götürdüğünüzü düşünüyorum. Lütfen Hasan Çelebi'de sizin bu çalışkan yönünüzü bir tanısın, Büyükşehir'in gücünü görsün.

Bir sözüm de size Sayın İl Sağlık Müdürü Dr. Erhan Berk.

Oysa genç bir aile hekimini buraya atamış olsanız, burada yaşayan herkes çok mutlu olur. 21. Yüzyılda herkesin en kolay ulaşması gereken hizmetlerden biri sağlık olmalı.

İktidarın çok övündüğü bir sektör sağlık. Kış aylarında yaklaşık 2 bin, yaz aylarında ise 15 bine ulaşan insan kalabalığının olduğu bir yerde daimi doktor bulunamıyorsa bunun sorumlusu siz olursunuz sayın müdür.

Lütfen Hekimhan'ın bu güzel mahallesinin sorunlarının çözümü için herkes elini taşın altına koysun. Bu insanların sesine kulak verin.

Ben de bu konunun takipçisi olacağım. İnanıyorum ki müjdeli haberi en kısa zamanda yine bu sütunlardan başta Hasan Çelebi halkına, sonra da tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyuralım isterim.

Hadi bakalım kolay gelsin.