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Varlık Fonu altılıyı buldu!

Bütün kaynakları bitirdi, gözünü beygirlere dikti. Türkiye Jokey Kulübü ile imzalanan anlaşmayla At Yarışı Düzenleme ve Bahis Toplama yetkisi, Türkiye Varlık Fonu'na verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait olan hak bakanlıktan alındı. Oysa 1953'ten beri yani 70 yıldır bu kimsenin aklına gelmemişti.

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Düzenlenen at yarışlarından elde edilen bahis gelirlerinin bir bölümünü ikramiye olarak dağıtırken, ağırlıklı tutar safkan yarış atlarının yetiştirilmesi, at ırklarının ıslahı ve besiciliğin, hayvancılığın desteklenmesi için kullanılıyordu.

Şimdi 10 yıl süreyle At Yarışı Düzenleme ve Bahis Toplama yetkisi Varlık Fonu uhdesinde…

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Neden böyle bir değişiklik yapıldı? Varlık Fonu at yarışlarından elde edilen hasılatı ve bahis gelirlerini teminat göstererek borçlanmaya gidebilecek.

At Yarışı Düzenleme ve Bahis Gelirlerini toplama lisansını yerli veya yabancı bir başka bahis şirketine devredebilecek.

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Yavaş yavaş para toplamaya sabrımız yok. Bir anlamda bu sayede çeki kırdırmak gibi toplu para alınacak. İş buraya kadar düştüyse Türkiye'nin hali ne olacak?

Şöyle anlatayım; Türkiye Cumhuriyeti borçlanmalarını Hazine üzerinden yapar ve belirlenmiş limitlere uymak zorundadır. Ülkeyi yönetsen bile borçlanamazsın kafana göre… İşte Varlık Fonu dedikleri kör borç kuyusu da bu durumu aşmak için kuruldu.

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Fon yönetimi dilediğince, keyfine göre borçlansın. Gelecek nesillere varlık yerine borç bıraksın. Tıpkı yap-işlet-devret modeli gibi… Bugünü kurtarmak varken yarınları mı düşünecek sanki?

Türkiye'nin en değerli şirketleri, kupon arsaları, otelleri Varlık Fonu'na devredildi. Şirketler teker teker dökülüyorlar o günden beri…

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Sayıştay dahil hiçbir kurum onu denetleyemez. Özel kanunla korunuyor, kimse bir şey diyemez! Bilanço yok, hesap verme hiç yok. Kâr-zarar veya harcadığı paralar gizlilik kapsamındalar.

Kurulduğundan beri yayınlanan bir rapor bulunmuyor. Şeffaflığa ihtiyaç da duyulmuyor. Parlamento'yu dahi bilgilendirmiyor.

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Varlık Fonu'nun neredeyse sınırsız borçlanma yetkisi var. Adeta Türkiye'nin bütün geleceğini ipoteklemek için uğraşıyor!

Sahi kurulan Varlık Fonu bugüne kadar ülkeye ne yarar sağladı? Ne tür işlemler yaptı? Neydi bunların faydası? Sizce bir gün çıkıp anlatırlar mı? Sanmam…

Her şey gizliyken bari Gazi Koşusu'nu kazanan atı saklamasalar… Ben size söyleyeyim, onu da açıklamazlar. Fazla kurcalama beygiri… Kazanan koşan atlardan biri…