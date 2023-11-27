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Vahdettin’e “Hain” demek suç mudur?

Şaşırmamak elde değil…

Bu kadar mı tarih bilgisinden yoksunuz?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma açıldığında bu işte bir yanlışlık olduğunu düşündüm, fakat yanlışlık yoktu.

Tabii ki, herkes için olduğu gibi Tunç Soyer hakkında da soruşturma başlatılabilir ama beni şaşırtan soruşturmanın gerekçesiydi.

Tunç Soyer, son Osmanlı Padişahı Vahdettin'e “Hain” diyerek hakaret etmiş!

Bu “Hain” sözünün 100 yılı aşan bir tarihi var.

Sultan Vahdettin'e ilk defa “hain” diyen Mustafa Kemal Atatürk'tür.

Bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25 Aralık 1920'deki gizli oturumunda Vahdettin'i hedef alarak tutanaklara geçen konuşmada Atatürk söylemiştir.

Atatürk daha sonra ünlü eseri Nutuk'ta da “Millet ve ordu, padişah ve halifenin hainliğinden habersizdi. Ne yazık ki, halifelik makamını ve saltanatı işgal eden zat (Vahdettin) bu millet için hain bir adamdır. Düşmanların, vatan ve millet aleyhine kullandıkları bir maşadır.” demişti.

Vahdettin, İngilizlere 30 Mart 1919'da bir manda yönetimi önerdi, İngiliz hükümetinin Osmanlı Devleti'ni himayesi altına almasını istedi, ayrıca Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasını kabul ettiğini bildirdi.

Bu bilgiler Meclis tutanaklarına ve tarihe geçti.

Aradan 100 yıldan fazla zaman geçtikten sonra Vahdettin'e “Hain” dedi diye Tunç Soyer hakkında soruşturma başlatılması “tarihin yargılanmak istenmesi” anlamına geliyor.

Şaşırtıcı olan budur!

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Peki, Tunç Soyer ne diyor buna?

O, kızgın ve kararlı:

“Beni idam sehpasına çıkarsalar da, hayatımın sonuna kadar aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Atatürk'ün Nutuk'taki sözleriyle hesaplaşma içine girmeyi düşünmek bile, niyetlerinin ne olduğunu gösteriyor.” diyor ve asla geri adım atmayacağını söylüyor.

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Türkiye olarak gerçekten çok şaşırtıcı ilginç günler yaşıyoruz.

Tüm uluslar ileriye giderken, bizimkiler 100 yıl geriye gidip tarihi yargılamak istiyorlar.

Bakalım daha neler göreceğiz?

İktidarın Vahdettin sevdası!

İçişleri Bakanlığı'nın, iki müfettiş görevlendirerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında açtığı soruşturma, iktidarın CHP'li belediyeler üzerindeki baskısını arttıracağını gösteriyor.

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken, iktidarın Atatürk'ün eseri Nutuk'un da soruşturulması noktasına gelmiş olması üzücüdür.

Tunç Soyer'in, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü olan 9 Eylül 2022'de yaptığı konuşmada söyledikleri “Nutuk”ta yer alıyor.

Tunç Soyer'in, Atatürk'ten alıntı sözleriyle Osmanlı devletine ve son Padişah Vahdettin'e hakaret ettiği, Osmanlı devletini ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret ettiği, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları işlediği iddia ediliyor.

Tarihte yaşanan olayları nakletmek ne zamandan beri suç sayılıyor, anlamak mümkün değil…

Atatürk hakkında idam fermanı imzalayan, Kurtuluş Savaşı'nı baltalamak için düşmanla işbirliği yapan, sonunda bir İngiliz savaş gemisine sığınarak memleketten kaçan Padişah Vahdettin'e günümüz iktidarının bu sevdası nedendir?

TEBESSÜM

Özür ve kabahat!

Sabah koşusu yapan Temel yolda yine kendisi gibi koşan bir tanıdığına rastlayınca soluk almak için durur. Ortak bir şeyleri olmadığı için sadece hal hatır sorar:

“Nasılsın, eyi misin? Karın nasıldur?”

Adamın şaşırdığını görünce aklına gelir. Karısı yıllar önce ölmüştür. Hemen düzeltir:

“Yani hâlâ aynı mezarlukta midur? demek isteyrum…”

GÜNÜN SÖZÜ

“Kahramanı kadar haini de çok bir toplumuz.” (Atatürk)