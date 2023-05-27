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İnce, Oğan ve Erdoğan’a giden oylar Kılıçdaroğlu’na dönecektir

Zafer Partisi lideri Özdağ, tarihi seçime 1 gün kala öngörülerini SÖZCÜ'ye anlattı:

Zafer Partisi'nin destek açıklamasının ardından muhalif seçmenin moralinin düzeldiğini kaydeden Ümit Özdağ, “Kılıçdaroğlu kazanırsa hemen Anadolu Kalesi Projesi'ni devreye sokup Suriyeli ve Afganları geri göndereceğiz” dedi.

SEVGILI okurlar, yarın bu ülkenin gelecekteki yönünü, rejimini belirleyecek olan büyük seçim yapılacak ama iktidar ittifakı tarafından hala kavram kargaşasına sürüklenmiş seçmenler var. Sinan Oğan'ın “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini” açıklamasının hemen ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Bu açıklamadan sonra Erdoğan konuşmalarında Özdağ'ı da hedef almaya yoğunlaştı. Daha önce Millet İttifakı partilerini “PKK terör örgütüyle birlikte göstermeye çalışan” söylemlere onu da dahil etti. Sayın Ümit Özdağ'la yaptığım bu röportajda ona merak ettiğimiz soruları sordum. Acaba AKP'nin ve Erdoğan'ın “PKK üzerinden muhalefet partilerini yıpratma” gayreti için ne düşünüyor, 14 Mayıs seçiminde Sinan Oğan'a verilen oylar şimdi kime gidecek, Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanırsa Ümit Özdağ bakan olacak mı, Erdoğan'ın “Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle sorunumuz yok” sözünde doğruluk payı nedir? Bunlar ve daha birçok sorunun cevabını bu röportajda okuyacaksınız.

■ Sayın Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet partilerini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu “PKK terör örgütüyle ilişkili” gösterme söylemlerine devam ediyor. Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinizi açıkladıktan sonra sizin için de bu propagandayı yapmaya başladılar. Erdoğan Perşembe akşamı televizyonda “Biz bu toprakları böldürtmeyeceğiz” dedi. Buna cevabınız nedir?

Türkiye'de vatan topraklarının işgali ve ülkenin bölünmesi konusunda muhalefeti en son suçlayacakların başında Recep Tayyip Erdoğan gelir. Çünkü 2004-2008 arasında Ege'de 30'un üzerinde Türk adasının işgal edilmesine Erdoğan göz yummuştur. Yani Türk toprakları Erdoğan yönetimindeyken işgal edilmiştir, bu bir gün mahkeme önünde muhakkak gündeme gelecek bir husustur. Keza, Süleyman Şah Türbesi'nin “IŞİD saldıracak” diye Türk toprağı olmasına rağmen boşaltılması ve PKK korumasında oradaki birliklerin geri çekilmesi, PKK'ya bunun için ödeme yapılmış olması rezaletini başkaları unutmuş olsa da ben unutmadım. Keza, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, yargı, istihbarat, polis, jandarma ve bakanlıklarını bir terör ve casusluk örgütüne teslim eden ve bu örgütün neticede bir darbeye imza atmasına yol açan süreci düzenleyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. 2009 senesinde FETÖ için “Bunlar casus” diye açıklama yapan Erdoğan'ın 2015'e kadar FETÖ ile değişik boyutlarda işbirliğini sürdürmüş olması da izah edilebilir değildir. Madem 2009'da casus olduklarını anladı, neden derhal gerekeni yapmadı. Yine PKK ile İmralı'da anayasa yazan ve Oslo'da görüşen AK Parti'dir, bu süreçte PKK terör örgütünün ilçeleri teker teker işgal etmesine izin veren yine Erdoğan'dır ve neticede PKK'nın işgal ettiği ilçeleri geri almak için jandarma ve polis Özel Harekat'ın 740'ın üzerinde şehit vermesi gerçekleşmiştir ki bakın biz Kıbrıs'ta 550 şehitle KKTC'yi kurduk. Oysa daha fazla şehidi kendi ilçelerimizi geri almak için verdik. Yani, Erdoğan kalkıp da “biz vatanı böldürmeyiz” demesin, Zafer Partisi'nin olduğu hiçbir yerde vatan bölünmez.

KILIÇDAROĞLU ÇOĞUNLUK OLMADAN DA CUMHURBAŞKANI YETKİLERİNİN ÇOĞUNU KULLANABİLİR!

■ Erdoğan “Bana oy verirlerse sırtımı 323 milletvekiline dayayarak görev yapacağım, Kemal Kılıçdaroğlu neye dayayacak” dedi. Meclis çoğunluğu olmasa da cumhurbaşkanı seçildiğinde Kılıçdaroğlu'nun çok önemli yetkileri olacak, bu sözleri haklı mı sizce?

Tabii Kemal Bey'in Meclis'te çoğunluğu olsaydı daha iyi olurdu ama Meclis'te çoğunluk olmadan da cumhurbaşkanı yetkilerinin çok büyük bir bölümünü kullanabilir. Mesela, benim Zafer Partisi Genel Başkanı olarak inancım Meclis'in bütçe yapma hakkına sahip olduğudur. Erdoğan bütçe yapma hakkını bile Meclis'ten aldığı için bugün Kemal Bey cumhurbaşkanı seçilse ve bütçesi Meclis'te reddedilse de ikinci kez getirilir ve bütçe kabul edilir. Yani aslında Meclis'teki çoğunluğun elindeki imkanlar Erdoğan'ın yapmış olduğu Anayasa'dan dolayı çok fazla değil.

SEÇMENİN MORALİ DÜZELDİ, SANDIĞA KATILIM YÜKSEK OLACAKTIR!

■ CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu “Aynı adreste 300 seçmen tespit ettiklerini” açıkladı. Bir yandan bu büyük hileler, bir yandan muhalefet partilerine kurduğu PKK ile ilişki, bütün bunlarla başa çıkılabilecek mi, 28 Mayıs seçimine öyle bir çoğunluğun katılacağını düşünüyor musunuz?

Morali bozulan seçmenin de özellikle Zafer Partisi'nin Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasından sonra moralinin düzeldiğini ve sandığa katılımın çok yüksek olacağını düşünüyorum çünkü artık bir referandum söz konusu. Kemal Bey'e oy verecek vatandaşlar 13 milyon sığınmacının ve kaçağın Zafer Partisi tarafından vatanlarına yollanmasına da oy verecekler. Eğer vatanlarına yollanmasını istiyorlarsa Kemal Bey'e oy versinler.

■ Yurtdışında hiç Türkçe konuşamayan Araplar da oy kullandılar, iktidar değişirse bunlar da engellenebilecek mi?

Zaman içerisinde bunların hepsinin gözden geçirilerek yasaya aykırı vatandaşlık almış olanların hepsinin vatandaşlıklarını iptal edeceğiz.

■ Erdoğan, Perşembe akşamı televizyonda iktidara ait bir kanalda “Anayasa'nın ilk dört maddesiyle sorunumuz yok” dedi. Sizce sorunları var mı?

Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili daha önce AK Parti'nin değiştirme için öneri verdiğini siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum, bütün Türkiye de biliyor. Onun için Erdoğan'ın bu söylediğinin hiçbir önemi yok.

■ Bazı kamuoyu araştırmacıları “Sinan Oğan AKP'yi desteklediği takdirde ona verilen oyları oraya taşıması mümkün olmaz” demişti. Muharrem İnce'ye ve Sinan Oğan'a verilen oylar bu seçimde sizce nereye gider?

Ben çok büyük bir bölümünün hatta geçen seçimde Erdoğan'a giden oyların bir bölümünün de bu referanduma dönüş sürecinde ve Zafer Partisi'nin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na gideceğine inanıyorum. Sinan Bey'e oy verenlerin temel tutumunun muhalefet olduğunu ve muhalefete gideceğini düşünüyorum, bir bölümü sandığa gitmeyebilir ama ilk turda Erdoğan'a oy veren vatansever seçmenin bir bölümü de artık bu ‘sığınmacıların gitmesi-kalması referandumu' olduğu için oyunu Kemal Bey'e verecektir. Zafer Partisi'nin denkleme girmesinin sonucu değiştirecek ölçüde etkili olacağını düşünüyoruz.

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN ‘YÜRÜTME'DE OLMASI KONUSUNDA KEMAL BEY'LE MUTABIK KALDIK!

■ Yine Erdoğan “Kılıçdaroğlu, Özdağ'a 3 bakanlık teklif etti” dedi, hakikaten etti mi ve Kılıçdaroğlu seçilirse İçişleri Bakanı olur musunuz?

Parlamentoda bir vekilliğimiz yok ama Türk milliyetçiliğinin, Atatürkçülüğün ve Türk milliyetçisi-Atatürkçü bir geri dönüş politikasının Türkiye'nin güvenliği için ‘yürütme'de olması gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda da Kemal Bey ile mutabık kaldık.

■ “28 Mayıs akşamı silahlarınızı hazırlayın” diyen imam açığa alınmış ama hemen göreve iade edileceğini çoğumuz tahmin ediyoruz, sizce gerçekten böyle bir ihtimal olabilir mi?

Bunun olacağını zannetmiyorum, olmamasını dileyelim. Seçimler demokratik, huzurlu bir ortamda geçecektir.

AKP'Lİ MALATYA BELEDİYE BAŞKANI'NIN PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE GÖTÜRÜLMESİ GEREKİR!

■ AKP'li Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan “İnsanoğlu ne zaman azmışsa buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalmıştır” dedi deprem için. Ne düşünüyorsunuz?

Derhal bir psikiyatri kliniğine götürülmesi gerekir, utanmazlık olduğunu düşünüyorum, ahlaksızlık olduğunu düşünüyorum. Kendi pisliklerini gizlemek için dinin arkasına sığındıklarını düşünüyorum.

■ Türkiye'de son 5 yılda yabancılar 300 bine yakın konut almışlar. Her altı yeni seçmenden biri bu şekilde vatandaşlık alan yabancılarmış.

Doğrudur tabii, çok büyük ölçülerde yabancılara vatandaşlık verildiği için ne yazık ki bizler üzerine hassasiyetle gitmemize rağmen çok sayıda yabancı Türkiye'de ve yurtdışında oy kullandı ve Türkiye seçimlerinde bizim kaderimizi belirledi.

ANADOLU KALESİ PROJESİ'YLE GÖNDERECEĞİZ

■ İçişleri Bakanı olursanız hemen bu göçmenleri ve kaçakları gönderme yetkisi sizin elinizde mi olacak?

Hayır, bu hükümetin elinde bir yetkidir. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Anadolu Kalesi Projesi'ni hemen uygulamaya koyacağız. Bu proje; Suriyelilerin, Afganların, Pakistan'dan, Afrika'dan, dünyanın değişik yerlerinden gelenlerin ve gelmeye devam edenlerin ülkelerine geri gönderilmesini sağlamak, yeni gelişlerin de iptal edilmesi için sınırlardaki güvenliğin üst düzeye çıkarılmasıdır.

■ Bir kerelik özel bir yasa çıkarılarak Türk ismi alan ve bu şekilde seçime katılan Suriyeli ve Afganlardan bu isimler ve vatandaşlıklar hemen geri alınabilecek mi?

Tabii ki, hem isimler hem vatandaşlıklar iptal edilebilecek.

■ Sinan Oğan'la birlikte güldüğünüz fotoğraf çok fazla paylaşıldı. Orada henüz Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleyeceğini öğrenmemiş miydiniz?

Hayır, bilmiyorduk, daha konuşulmamıştı, yani o aşamaya gelmemişti.

■ 14 Mayıs seçiminde deprem bölgesinde katılımın yüzde 90-95 olduğu sandıklar var, 20 bin sandıkta yüzde 95 üzerinde katılım olmuş. 350 bin konut yıkılan illerde hayatını kaybedenler, yaralılar ve kayıplar var. Böyle bir katılım sizce normal sayılır mı?

Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz, gerçekten olamaz, bunda bir şey var. Bugün CHP ile bu konuda görüşmeler yapıyoruz