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Bakın o bombacıları belediyeye kim almış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, yasadışı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin işe alındığı iddiasıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı bürokratlar hakkında yürütülen soruşturma savcılıkta. İmamoğlu, yalnız “Ahmak” sözünden dolayı verilen hapis cezasıyla değil, bu kez daha da ağır bir suçlamayla karşı karşıya.

Anayasa Mahkemesi'nin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasıyla ilgili Kanunun ilgili maddesinin iptalinden sonra yeni düzenleme yapılmasına rağmen, tam 13,5 ay İçişleri Bakanlığı uygulama Yönetmeliğini neden çıkarmadı? Sahi neyi beklendi? “Belediyeye soruşturması yapılmadan kişiler alındı?” demek için mi? Belediyenin gönderdiği belgelere, Emniyet'ten, yasanın iptal edilen bendi hatırlatılıp, “Evrakınız işlemsiz olarak iade edilmiştir” kaydı düşülmesi için mi?

AKP ALDI, CHP ÇIKARDI

Terör örgütleriyle bağlantılı olan kişileri belediyelerde işe alan, çalıştıran suç işliyor ama bunların hangi dönemde işe alındıkları konusunda ayrıntılı açıklama yapılmıyor, isimler gizleniyor. Oysa, bir suç varsa hangi belediye başkanı döneminde yapıldığı da tek tek ortaya konulmalı. Varsa yoksa, tüm suçlar İmamoğlu'na yükleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamadan önce, belediyeye sabıkalı, örgüt bağlantılı olan kişilerin doldurulduğu hiç söylenmiyor. O zaman birkaç örnek verelim:

-Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan H., 1 Aralık 2018'de AKP'li belediye başkanı döneminde işe alındı. Personel dosyalarının incelemesinde bu kişinin kayıtları görülünce 4 Nisan 2022'de yani İmamoğlu döneminde işine son verildi.

– İstanbul Metro A.Ş'de 1 Kasım 2018'de işe alınan silahlı terör örgütü üyesi Y.'nin durumu da İmamoğlu döneminde fark edildi ve bu kişinin iş akdi 30 Mart 2022'de feshedildi..

– Sabıkalı oldukları, aralarında örgütün bombacısının da bulunduğu belgelerinde belirtilmesine rağmen onlarca kişi AKP'li başkan döneminde işe alındı. Bazı kişilerin ise adli sicil belgesini alırken özel sektörde işe gireceğini belirtmesine rağmen aynı belgeyle belediyeye alındıkları da ortaya çıkarıldı. Bunların belediye ile ilişkileri İmamoğlu döneminde kesildi. Yani, AKP'nin aldıkları sakıncalı personeli, CHP'li başkan çıkardı.

ADD'YE BOMBACISI İBB'DE

Çarpıcı bir örnek daha vermek istiyorum. Belediye Ağaç A.Ş'de 20 Kasım 2018'de yani, İmamoğlu'ndan önce işe alınan kişiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi isteniyor. Emniyet, kişi ile ilgili bilgiyi 19 Nisan 2019'da gönderiyor. Belgeden aktaralım:

– “Hükümlü ve tutukluların ayaklanması, kasten yangın çıkarma suçlarından Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Hükümlü ve tutukluların ayaklanma suçundan 1 yıl 8 ay, kasten yangın çıkarma suçundan da aynı ceza verildi.

– Yasadışı irticai bir terör örgütüne üye olmak, bomba koymak suçlarından dönemin İstanbul 1 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı. Bu yargılama sonucu terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklandı, ceza müddeti döneminde yasal kısıtlılık altında bulundurulması kararlaştırıldı.

– 27 Ekim 1996'da Gebze'de bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) şubesine bomba koymak suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis, 1 milyon 400 bin lira ağır para cezasına çarptırıldı, karar kesinleşti. 21 Kasım 2018'de, yani AKP'li başkan döneminde işe alınan bu kişinin işine CHP'li başkan İmamoğlu 1 Nisan 2022 tarihinde son verdi.

– Önceki belediye başkanı döneminde işe alınanlar arasında silahlı örgüt üyeliğinden 7 yıl, suç işletmek kaydıyla silahlı örgüt üyeliğinden 12 yıl, Atatürk'e hakaret suçundan para cezasına çarptırılan kişi, suç ve suçluyu övme suçundan 17 ay 15 gün hapis cezası alan, Devletin manevi şahsiyetini alenen aşağılamak, terörü övmek suçundan para cezasına çarptırılan, kişilerin de arasında bulunduğu çok sayıda çalışanın İmamoğlu döneminde görevlerine son verildiği anlaşıldı.

YENİDEN İSTENDİ

İçişleri Bakanı, 26 Kasım'da, belediyede çalışan, terör örgütleriyle bağlantılı olan kişilerle ilgili sürecin müfettişler tarafından 26 Ağustos 2022 tarihinde tamamlandığını hatırlattı. Bakanın, 31 Temmuz 2022 tarihine kadar bu kişileri belediyeden uzaklaştırma yetkisi olmasına rağmen bunu kullanmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 8 Aralık 2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na başvurup, terör bağlantılı olduğu öne sürülen 557 kişinin isimlerini bir kez daha istedi. Terör bağlantılı oldukları belirtilen isimleri bakanlık belirliyor ama bunların işten çıkarılması için adım atmıyor. Belki, yeni yılda bu garip durum son bulur.