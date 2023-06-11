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İttifaksız Ankara ve İstanbul kaybedilir mi?

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yorumlar devam ederken, 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel yönetimlerde siyasi partilerin seçimlere ittifaklı mı, ittifaksız mı gireceği de tartışılıyor. İYİ Parti, ittifak için büyükşehir belediye baştanlığına aday gösterecekleri kişinin desteklenmesi koşulunu dayatacak. Gerekçe olarak da, “2019'da biz sizi destekledik, şimdi de siz bizi destekleyin” diyecek.

Her ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları CHP'li olsa da, bu belediyelerde İYİ Parti'nin önerdiği kişilerin üst yönetimlere getirildiği de bilinir. Açıkçası, başkanlar bu konuda CHP'li seçmen tarafından da eleştiriliyor. Ancak, başkanlar da ittifakın zarar görmemesi için son derece dikkatli davrandı, liderlere sorun taşımadı.

BİRAZ RAHAT BIRAKIN

Milletvekili seçiminde, AKP'nin oy oranı yüzde 42'den yüzde 35'lere indi. Sonuçta CHP'den fazla milletvekili çıkardı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy oranını yükseltti ancak seçimi kazanamadı. CHP'nin bir an önce kavgayı bırakıp yerel seçimlere hazırlanması, nerede ittifaklı, nerede ittifaksız girileceği üzerinde çalışmasının zamanıdır.

AKP seçim çalışmalarını başlatırken, CHP iç sorunlarla, aday kavgalarıyla zaman geçirmemeli. 2019 seçimlerindeki gibi Kılıçdaroğlu yine önemli bir başarıya damga vurmalı. Bugün istifasını isteyenler, o zaman, “Yaşa varol Kemal Bey” derler. Bunun için CHP yönetiminin rahat bırakılması gerekiyor. Bugüne kadar seçimlerle ilgili söylenen söylendi. Şimdi bir yandan kurultay, bir yandan seçim hazırlığı zamanıdır.

İTTİFAKLI-İTTİFAKSIZ

ODTÜ'lü bir grubun tamamen gönüllülük esasına göre yürüttüğü çalışmalarda, CHP'nin ittifak yapmaması halinde İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Muğla ve Hatay Büyükşehir Belediye başkanlıklarını kaybedeceğine dikkat çekildi. Çalışmayı yürüten Mehmet Günal Ölçer, yerel seçim senaryolarını 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimlerinde partilerin aldıkları oylar esas alınarak bazı Büyükşehir Belediyelerini ittifaklı ya da ittifaksız hangi parti ya da ittifakın kazanacağının belirlenmesi amacıyla yaptıklarını belirtti. Ölçer, sonuçları şöyle açıkladı:

– CHP İttifak yapmasa bile İzmir, Mersin, Muğla, Antalya belediye başkanlıklarını kazanır.

– CHP İttifak yapmazsa İstanbul, Ankara, Adana, Hatay ve Balıkesir Belediye Başkanlıklarını kaybeder.

– Muhalefet bloğu doğru ittifaklarla İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Muğla, Hatay, Balıkesir Belediye Başkanlıklarını kazanır.

– Bursa ve Kocaeli'de muhalefet bloğunun seçimi kazanma şansı yok.

Ölçer, “Beklentimiz, milletvekili seçiminde yapılan hatanın yerel seçimlerde tekrarlanmaması ve iktidar bloğuna karşı en geniş muhalefet İttifakının oluşturulmasıdır. Bu durumda analizi yapılan 11 büyükşehirden sadece Bursa ve Kocaeli'ni iktidar bloğu kazanırken, 9 büyükşehir muhalefet bloğu tarafından kazanılır” diyor.

İL İL DEĞERLENDİRME

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Muğla, Hatay, Balıkesir, Bursa, Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin 14 Mayıs milletvekili seçim sonuçlarına göre şu tablo ortaya çıktı:

-İSTANBUL: Partiler tek başlarına seçime girerlerse seçimi AKP kazanır. İktidar (AKP, MHP, Yeniden Refah Partisi (YRP), Büyük Birlik Partisi (BBP)) ve Muhalefet Partileri ( CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Yeşil Sol Partisi (YSP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Memleket, Sosyalist Güç Birliği (SGB), Adalet Partisi (AP)) blok olarak seçime girerlerse seçimi muhalefet bloğu kazanır. İYİ Parti veya Yeşil Sol Parti (YSP) muhalefet adayını desteklemezse seçimi iktidar bloğunun adayı kazanır.

-ANKARA: Partiler tek başlarına seçime girerlerse, seçimi AKP kazanır. İktidar ve muhalefet partileri blok olarak seçime girerlerse seçimi muhalefet bloğu kazanır. İYİ Parti muhalefet adayını desteklemezse seçimi iktidar bloğunun adayı kazanır. CHP+İYİ Parti oylarına Zafer veya YSP ya da TIP+MEMLEKET+SGB +AP oylarının eklenmesi halinde seçimi muhalefet bloğunun adayı kazanır.

-İZMİR: Partiler tek başlarına seçime girerlerse seçimi CHP kazanır. Muhalefet ve iktidar blok olarak seçime girerlerse seçimi muhalefet bloğu kazanır. İktidar bloğunun karşısında CHP tek başına kalsa bile seçimi kazanır.

-BURSA: Partiler tek başlarına seçime girerlerse seçimi AKP kazanır. İktidar ve muhalefet partileri blok olarak seçime girerlerse seçimi iktidar bloğu kazanır. Muhalefet blok olarak, AKP ise tek başına seçime girerse seçimi muhalefet bloğunun adayı kazanır.

-ANTALYA: Partiler tek başlarına seçime girerlerse, seçimi CHP kazanır. Muhalefet ve iktidar blok olarak seçime girerlerse seçimi muhalefet bloğu kazanır. İktidar blok olarak seçime girerse CHP'nin İYİ Parti veya (YSP+TIP) desteğini alması yeterli olur.

-ADANA: Partiler tek başlarına seçime girerlerse seçimi AKP kazanır. Muhalefet ve iktidar blok olarak seçime girerlerse seçimi muhalefet bloğu kazanır. İYİ Parti muhalefet bloğunu desteklemezse seçimi iktidar bloğu kazanır

-MERSİN: Partiler tek başlarına seçime girerlerse seçimi CHP kazanır. Muhalefet ve iktidar blok olarak seçime girerlerse seçimi muhalefet bloğu kazanır. İYİ Parti veya YSP muhalefet bloğunu desteklemese bile seçimi muhalefet bloğu kazanır.

-MUĞLA: Partiler tek başlarına seçime girerlerse seçimi CHP kazanır. Muhalefet ve iktidar blok olarak seçime girerlerse seçimi muhalefet bloğu kazanır. İktidar bloğunun karşısında CHP tek başına kalsa bile seçimi kazanır.

-HATAY: Partiler tek başlarına seçime girerlerse seçimi AKP kazanır. Muhalefet ve iktidar blok olarak seçime girerlerse seçimi muhalefet bloğu kazanır. TİP, İYİ Parti, YSP'den herhangi biri muhalefet bloğunu desteklemezse seçimi iktidar bloğu kazanır.

-BALIKESİR: Partiler tek başlarına seçime girerlerse seçimi AKP kazanır. Muhalefet ve iktidar blok olarak seçime girerlerse seçimi muhalefet bloğu kazanır. İYİ Parti muhalefet bloğunu desteklemezse seçimi iktidar bloğu kazanır.

– KOCAELİ: Partiler tek başlarına seçime girerlerse seçimi AKP kazanır. Muhalefet ve iktidar blok olarak seçime girerlerse seçimi iktidar bloğu kazanır. Muhalefet bloğunun seçimi kazanması için MHP ve YRP'nin AKP'yi desteklememesi gerekir.