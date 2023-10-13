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Almanya aklımızı alıyor!

AKP, 22 yılda eğitimde 22 kez ilkokul, ortaokul, lise kabul ve sınav şartlarıyla 100'e yakın müfredat değişikliği yaptı. Atatürk'ün, daha Kurtuluş Savaşı sürerken 1920'de temelini bizzat öğretmenlere, I. Maarif Şurası'nda attırdığı laik, çağdaş, bilimsel eğitimi reddettiler. “Sivilleşme” gibi sihirli bir kelime ardına saklanan AKP, kendisinden önceki eğitim sistemlerini, ‘asker ve yargı kurdu' tezi ile laik eğitime savaş açtı. Bilimsel gerçeklerle inatlaşarak 4+4+4 ucube sistemini kurdu. “Din, din, din!” diye tutturulan eğitimdeki sistemsizlik, okul öncesinden üniversiteye, eğitim öğretim işlevsizleştirildi. Öğrenciler, siyasetçi ve tarikatçıların elinde fiziksel, cinsel ve zihinsel istismar kurbanı oldu.

EVLAT YEDİLER

MEB koltuğunda 8'inci evladını yiyen, 9'uncuyu kaç gün oturtacağı belirsiz iktidar, eğitimde verdiği ‘mülakatı kaldırma' gibi birçok sözü tutmamayı sıradanlaştırdı. Eğitim sistemine güvenini yitiren Türk toplumu, çocuklarını her gün bir yenisi eklenen eğitimdeki siyasi saçmalıklarından korumak için Amerikan, Alman, İtalyan, Fransız, Avusturya okullarının kapısını çaldı. AKP'nin yapboza çevirdiği eğitim, Türkiye'nin daha 13'ünde girdiği LGS'de, 1 yanlış bile yapmayan, ülkenin en zeki evlatlarının başını yiyor. Ülkedeki en nitelikli devlet okullarını 500 tam puanla kazanan gençlerimiz, AB ülkeleri ve ABD'deki üniversitelere bir daha geri dönmemek üzere gidiyor.

GİDEN GİDENE

Türkiye'nin en nitelikli devlet okulları, yabancı liseler hatta iktidarın umudunu bağladığı imam hatiplerin, 2023 yılı mezunlarının üniversitede hangi ülke ve bölümlerde okuduğunu, gelin birlikte inceleyelim: 140 yıllık tarihiyle ülkenin en köklü okulu İstanbul Erkek Lisesi (İEL) mezunları Türkiye'de mi kaldı? Hayır. 2023'te İEL 166 mezun verdi. Tercih yapan 152 öğrencisinden 119'u Almanya, 15'i İsviçre, 1'i Fransa olmak üzere 135'i diplomasını alıp yurt dışına gitti. İstanbul Erkek mezunlarının yüzde 88.8'i ülkeyi terk etti. Tercih yapmayan 14 öğrenci, önümüzdeki ay ABİTUR diplomalarıyla Almanya'dan kabul alınca Türkiye'den gidenlerin oranı yüzde 98'e çıkacak.

TÜRK TESELLİSİ

Almanya artık elinde bavul Haydarpaşa'dan trene binip Hamburg'ta inen 1960'lardaki gibi okuması yazması olmayan Türk işçileri değil, Türkiye'nin en zeki beyinlerini böyle transfer ediyor. Türk gençleri orda ne yapıyor? Yüzde 99'u dünyanın en iyi üniversitelerinden Berlin Teknik, Münih Teknik'te mühendislik okuyor. Mezun olur olmaz yıllık 47 bin Euro (1.4 milyon TL) maaşla işe başlayıp 20 yıllık deneyime ulaştıklarında asgari 80 bin Euro (2.3 milyon TL) maaşla çalışıyorlar. Türkiye'de ömür boyu çalışsa hayal bile edemeyeceği bir otomobili, orada 1 aylık maaşıyla alabiliyor. Türkiye'ye yıllar sonra, “Falanca buluşu yapan da Türkmüş!” diye sevinmek düşüyor.

DÜNYAYA DAĞILDI

İstanbul Erkek Lisesi'nde durum böyle de Türklerin okuduğu Alman Lisesi'nde farklı mı? Sadece 2 öğrencisi Koç ve Yeditepe Üniversitesi'ne yerleşti. Kalanların yüzde 76'sını oluşturan 100 öğrencisi Almanya, 8'i İsviçre, 2'si Amerika, 3'ü Avusturya, Hollanda ve İngiltere'ye gitti. Almanya, bizi kıskanmıyormuş (!) Amerikan Robert Kolej'e bakıyoruz. Mezun 107 öğrenciden 107'si de yurt dışından tam kabul aldı. Dünyanın en iyi üniversiteleri Harvard, MİT, Stanford dahil yüzde 43'ü Amerika, yüzde 17'si İngiltere derken Hollanda'dan Finlandiya'ya, Kanada'dan Katar'a, öğrenciler 9 ülkeye dağıldı. Gidenler Amerikalılar değil, tam burslu okutulan süper zeki Türkler, Türkler!

TEMEL SAĞLAM

Türkiye'nin köklü okulları ve yabancı okulları böyle de AKP'nin gözbebeği yerli ve milli imam hatiplerde durum farklı mı? Cumhurbaşkanının oğlu ve kızlarının mezunları arasında yer aldığı, ülke yönetiminde kritik koltuklara oturtulan Kartal İHL'nin, 2023 YKS sonuçlarına bakalım. Sınavı kazanan 145 öğrenciden 62'si mühendislik, 32'si tıp, 12'si hukuk, 11'i iktisat, 5'i eczacılık, 5'i diş hekimliği, 3'ü mimarlık, 3'ü insan toplum bilimleri, 3'ü siyasal, 2'si fen edebiyat, 2'si işletme, 2'si uygulamalı bilimler, 1'i eğitim, 1'i yönetim ve sadece 1'i ilahiyata yerleşti. Cumhuriyet öğretmenleri 103 yıl önce Atatürkçü, laik, çağdaş eğitimin temellerini çok sağlam attı. AKP'nin gücü, eğitim sistemiyle rejimi değiştirmeye yetmese de İHL mezunlarını ilahiyattan uzaklaştırmaya yetti. Durmak yok, yola devam (!)