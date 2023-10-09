Tarık Eryiğit İletişim Bilgileri

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Kaldırım taşı ve stadyum zemini

Türkiye’de neredeyse bütün şehirlerde kaldırım taşları hemen her yıl yenilenir.

Açılan ihaleyle bir şirketin yaptığı kaldırımların ömrü bir yılda tükenir. Sonra yeni ihale açılır, çoğunlukla aynı şirket kaldırım döşeme işini bir kez daha üstlenir. Bu kısır döngü böyle sürer gider.

Ülkenin her yerine devasa binalar dikebiliyoruz ama kaldırım döşemeyi beceremiyoruz.

Stadyum zeminlerinde de durum farklı değil…

Hemen her yıl stadyum zeminlerine bakımlar yapılır, ancak her nasılsa ligler başladıktan birkaç hafta sonra zeminler futbol oynanamaz hale gelir.

Koskoca ülkede çimden anlayacak bir kişi yok mu?

Sözde bu stadyumlar her ay denetlenecek, uygun olmayan zeminde futbol oynanmayacaktı. Bu talimat kaldırıldı mı?

Yoksa bu denetimlerde uzmanlar, dünyada kimsenin aklına gelmeyecek dahiyane! bir yöntem olan, stadyumun çimlerini gıda boyasıyla boyayarak kandırılabiliyor mu?

Tıpkı kaldırım taşında olduğu gibi ülkenin her yerine koca koca stadyumlar yapabiliyoruz ama zemini iki pas yapacak düzeye getiremiyoruz.

Hemen her takımın şikayet ettiği bu durumun düzeltilmesi için acil adım atılması gerekiyor.

“Ligin marka değerini arttıracağız” söylemini dilinden düşürmeyen federasyon, bu zeminlerle hedefinin çok uzağında bir yerde duruyor.