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Mesut Özil futbolu bıraktı

Sevgili okuyucularım büyük deprem felaketinde, bölgede çok başarılı görev yapmakta olan, gazetecilerinden biri de CNN Türk muhabiri Merve Tokaz… 1998 Denizli doğumludur. 2 aya yakın bir süredir, deprem bölgesinin farklı şehirlerinde, kendisinden önemli haberleri alıyoruz. Olay yerlerinden anlatımı ile seyirciden tam not alan genç gazetecinin mesleki önemli ivmeleri, kendisini önümüzdeki günlerde güzel yerlere taşıyacaktır… Deprem bölgesinde meşakkatli, alışma ortamı ile tarihte hep çok başarılı basın emekçisi olarak hatırlanacaktır… Merve Tokaz'ı yürekten kutluyoruz…

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan günleri başladı. Ekranların vazgeçilmez ismi Profesör Dr. Nihat Hatipoğlu hocamız, yine ATV ekranındaki başarılı ramazan programlarını yapmaya devam ediyor… SÖZCÜ TV'de ana haber sunmaya başlayan Fatih Portakal ilk günden bu yana önemli bir seyirci kitlesi arkasına aldı… SÖZCÜ TV kısa bir süre içerisinde Fatih Portakal ile birlikte çok önemli bir başarı yakaladı.

Rotamızı dizi ekranına çeviriyoruz. Star TV'nin başarılı dizisi ‘Gecenin Ucunda'nın oyuncusu, geçmiş dönemin ünlü mankeni Tuba Ünsal, muhteşem bir performansla dizide adından sıkça söz ettiriyor. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrollerinde oynadıkları dizi akıcı senaryosu ile seyircinin sevdiği diziler arasında.

– Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi, Bursa Eğitim Platformu Kurucusu Mehmet Yıldız'ı geçtiğimiz gün bir programda izlerken, deprem bölgesindeki öğrencilere dönük güzel fikirlerini çok beğendim. Özellikle Mehmet Yıldız hocamızın inisiyatifinde, hümanizm içeren bu proje, bölgedeki çocuklarımızın geleceği için çok önemli…

– Bursa Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

– Bursa Ticaret Sanayi Odası Eğitim Komitesi

– Karacabey Ticaret Sanayi Odası Eğitim Komitesi

– TOBB Bursa Eğitim Danışma Kurulu üyesi

– BİDEV (Basketbol için Dayanışma ve Eğitim Vakfı) Mütevelli Üyeliği gibi birçok önemli kurum ve kuruluşlarda görev alan Mehmet Yıldız'a başarılar dileyerek rotamızı spor ekranına çeviriyoruz…

Başakşehir'e transfer olup futbol hayatını sürdüren ve kariyerinde dünyanın önemli futbolcuları arasına giren Mesut Özil, 34 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ülkemizde istediği başarıyı yakalayamayan Mesut, aldığı kararla hayranlarını üzdü. Dünya kupasını kazanan Almanya Milli Takımı'nın önemli yıldızlarından Mesut Özil'e biz de Avrupa'daki başarılarından dolayı teşekkürü kendisine borç biliyoruz. Sevgi ile kalın…