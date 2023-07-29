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‘Ya Çok Seversen’ sevildi

Sevgili okuyucularım yaz ekranı çok renkli ve keyifli bir şekilde devam ediyor… Bir taraftan filimler bir taraftan spor ve yaz dizileri derken gerçekten keyifli bir yaz ekranı oluyor.

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı yeni dizisi “Ya Çok Seversen” de birkaç haftadır yayında. İlk bölümünden bu yana ekrana çok yakıştı. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren dizinin özeti şöyle; Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar. Ateş vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır. Ateş mirastan menedilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir. Bu sırada Leyla ailesinden kalan kolyeyi kaybettiği için otele döner ve öfkeli damada yakalanır. Kaçarken nereye gittiğini bilmediği bir arabaya biner. Ateş ve Leyla'nın yolları tekrar kesişecektir. İkisi de hayatlarının tamamen değişeceğinden henüz habersizdir.

Dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler de yer alıyor.

Spor ekranından devam ediyoruz… Ülke takımlarımız bu hafta Avrupa'da çok başarılı oldular. İnşallah bu başarılı performansları sezon boyunca sürer ve hak ettiğimiz başarılar gelir. Sevgi ile kalın…