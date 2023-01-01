Güzel bir yıl olsun artık…
Bir dilek tut…
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında insanlığa dair hayal kırıklığına uğramayalım artık.
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Bir dilek tut…
Çocuklarımız neşeyle çocukluklarını, gençlerimiz doya doya gençliklerini yaşayabilsin, kadın haklarını kravatlı talibanlar belirlemesin, bireysel özgürlüklerimizin üstünü kaplayan kabuk kalksın, altından sağlıklı cilt çıksın artık.
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Bir dilek tut…
İnsanların zihinlerine görünmez duvarlar ören, beyinlerine adeta beton döken tarikat-cemaat-zırcahil atmosferi dağılsın; akıl, bilim, kültür sanat, tarih şuuru, çağdaşlık, hukuk, vicdan, emek, hayvana sevgi, doğaya saygı iklimi hakim olsun artık.
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Bir dilek tut…
Zevksizlik, sakillik, çirkinlik, kabalık, yakışıksızlık, görgüsüzlük, hamlık, nobranlık, arsızlık, suratsızlık son bulsun; estetik, zarafet, hoşgörü hakim olsun, hayata gülümseyerek bakılsın artık.
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Bir dilek tut…
Atatürk devrimleri kazansın.
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Namuslu ve masum insanların hayatlarına malolan bedeller ödedik, insanüstü fedakarlıklarda bulunduk, demokrasiye saygımız gereği olağanüstü tahammül gösterdik, bir milletin taşıyabileceğinden çok çok daha fazla yük taşıdık ama, umudumuzu asla yitirmedik.
Bir dilek tut…
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, güzel bir yıl olsun artık.