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Astronot kuyruğu!

İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/B Çankaya Ankara adresinin önündeki kuyruk sabahın 5'inden itibaren uzuyor.

Kuyruktakiler Türkiye'nin küçük bir örneği gibi.

Kadını erkeği, yaşlısı genci, emeklisi işçisi neredeyse herkes orada.

İki önemli eksik var sadece…

“Koyun eti ucuz ama kokuyor diye yemiyor halkımız” diyen Hazine bakanı ile dana eti için, “Tamam ben de kabul ediyorum et fiyatı yüksek” diyen Tarım bakanı!

Adres bakanların makamlarına uzak da değil, Togg'larına atlayıp gelseler kadro tamam olacak aslında.

Et deyince anlaşıldı sanırım, evet bu adreste Et Süt Kurumu satış mağazası var!

Adres sadece satış mağazası değil, kurumun merkezi aynı zamanda. Et Süt Kurumu genel müdürünün makam odası milletin kuyrukta beklediği dükkanın üst katlarında. Yukarıdakilerin canları hiç sıkılmaz, pencereden bak aşağısı cıvıl cıvıl!

Dün Anka Haber Ajansı o adresteki kuyrukla ilgili haber geçti abonelerine. Sahuru yapıp kuyruğa girdik diyen yurttaşlara mikrofon uzatmış muhabirleri.

Bir kilo et için dört saat beklediğini söyleyeni var…

24.5 yıl devlet hizmetinden sonra emekli maaşının asgari ücret bile etmediğinin altını çizen Ayşe Koç gibi, “Hiçbirimiz zevkten gelip sabahın beşinde buralarda beklemiyoruz. Bize bunları yaşatanlar düşünsün. Açlığın ne olduğunu, bir şeylere ulaşamamanın ne olduğunu biliyor musunuz? Bu insanlar evlerine ayda bir kilo kıymayı ya götürüyor ya götüremiyor. Nerede kaldı onur? Aç karınla onur olmuyor” diyeni var…

Yazıklar olsun diyen var, bu bana müstahak değil diyen var…

“Çok iyi, çok… Vatandaş çok rahat! Yaşlıyız spor yapıyoruz, kaslarımız gelişiyor” deyip Erdoğan'a teşekkür(!) edeni bile var…

Kuyruktaki halkımızın durumuna dertleniyordum ki, Erdoğan'ın İstanbul Finans Merkezi açılışında, “Ekonomide sıkıntı varmış! Yooo” demesi üzerine duraksadım!

Karşısında aniden kamerayı ve elinde mikrofon muhabiri görünce o heyecanla ne diyeceğini şaşırıp olumsuz laflar edenlere mi yoksa dünya liderimize mi güveneceğim?

Ben elbette dünya liderimize güvendim. İnanmayacaksınız belki ama haklı çıktım!

Kuyruktakiler et için bekliyor olamaz…

Olsa olsa Et Süt Kurumu ile aynı adreste bulunan Türkiye Uzay Ajansı'na astronot olmak için başvurmaya gelenlerdir(!)

Araştırmacı yönümle kuyruk incelememi derinleştirince bir başka olasılık daha çıktı ortaya!

O insanlardan bazıları astronot kuyruğunda beklerken bazıları da okunmuş fasulye projesi gibi bilimsel projeleri destekleyen TÜBİTAK'a proje sunmaya gelenler olabilir!

Allah'ın işine bakın siz…

Ankara'daki aynı adreste Türkiye'nin Et Süt Kurumu, Türkiye'nin Uzay Ajansı ile Türkiye'nin Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu yan yana gelmiş…

Bilim dururken, bilim dışı tarım ve hayvancılık politikası inatla sürdürülünce kuyruklar birbirine dolanır elbet!

Komplo teorisyeni değilimdir ama… İster misin bu kuyrukları birileri bilerek karıştırsın, ekonomide sıkıntı varmış gibi bir hava yaratmaya çalışsın(!)

Neyse ki olan biteni tüm çıplaklığı ile anlatan karşıdan bakanlarımız, “Ekonomide sıkıntı varmış! Yooo” örneğinde olduğu gibi bize gerçekleri söyleyen dünya liderimiz var.

Yoksa refah içindeki memleketimizde bir kilo ucuz et almak için kuyruklara girildiğine falan inanıp, astronot kuyruğunu gözden kaçıracağız!