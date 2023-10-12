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Hiçbiri…

Parmenides milattan önce Foça'da yaşamış bir filozof. Varolmama durumu, yokluk olarak tanımlanan ‘hiçlik felsefesinin' babası. Şöyle demiş… Var olmayan bir şey düşünülemez!

Hiç kelimesi dilimize Farsça'dan geçmiş.

Zarf olarak olumsuz yargılı cümlelerde fiili pekiştiriyor. İsim olarak ise boş, değersiz, önemsiz olan şey ya da kimse demek. Zamir olarak da kullanıp ‘bir teki, biri bile' anlamında ‘hiçbiri' diyoruz. Mesela ‘bu iktidardan şimdiye dek yurttaş hayrına ne gördün' diye sorup mikrofon uzatan muhabire ‘bir ..k görmedim valla' dememek için kendini zor tutan bir yurttaş kibarca ne diyor? Hiç…

Kardeşim bir yanda burnumuzun dibi alev almış, dünya liderimiz ABD uçak gemisinin Akdeniz'de ne işi var diye kükremiş, MHP lideri dünyayı sağduyuya davet etmiş, Kılıçdaroğlu hem İsrail'e hem iktidara esmiş gürlemiş. Öbür yanda ekonomimizin hali ortada, Hazine bakanımız gelmeyen Arap dolarlarının etrafında tavaf ediyor, Dünya Bankası ayakları ile muhtaç hale gelince borç verdiğimiz(!) IMF ile temasa geçiyor, faizcilerin peşinden koşuyor. 85 milyonun 80 milyonu bugünü nasıl atlatırım derdinde, bulsa ‘kurtarıcı' diye yılana sarılacak, sen kalkmış hiçlik felsefesi diyorsun, hiçbiri diyorsun! Bu kafa için ne içiyorsun acaba diyenlere yanıt vereyim.

Birincisi içtiğim çaydır, kafayı değiştirmez!

İkincisi tam da senin ‘bulsa yılana sarılacak' dediğin o aranan ‘kurtarıcıya' gelmeye çalışıyordum ki sabrın taştı. Devam edeyim…

Asal Araştırma şirketi Ekim ayında yaptığı birbirine bağlı iki anketin sonuçlarını duyurdu. İlk anketin sorusu şu… Türkiye'nin en önemli sorunu ne?

İlk üç sıra yüzde 56.2 enflasyon ve hayat pahalılığı, yüzde 10.3 doğal afetler, yüzde 6 her şey sorun şeklinde.

İkinci ankette ise şunu sormuşlar binlerce yurttaşa: Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?

İlk sırada bir ittifak var ama Cumhur ya da Millet ittifakı falan değil! Hiçbiri-Diğer-Cevap Yok-Fikrim Yok ittifakı…

Hiçbiri diyenler yüzde 17.2, ankette belirtilmese de Diğer diyenler yüzde 5.6, Cevap yok diyenler yüzde 10.9 ve Fikrim yok diyenler yüzde 6…

Ankette AKP diyenler yüzde 25, MHP diyenler yüzde 8, CHP diyenler yüzde 14.5, İYİ Parti diyenler yüzde 5.1, Yeşil Sol Parti diyenler yüzde 5.4, Yeniden Refah Partisi diyenler ise yüzde 2.3.

AKP hala birinci görünse de yetmez! Çünkü bu yeni ittifak yarın seçim olsa yüzde 39.7 ile iktidar. Oy oranı 100 yaşındaki CHP'den fazla olan Hiçbiriciler ise memleketin gerçek ana muhalefeti!

Boşuna hiçlik felsefesinden girip, boş, değersiz, önemsiz anlamındaki hiç kelimesine, oradan da ‘yok hükmündeki' hiçbiri olayına girmedik herhalde.

Memleketin sorunları diyorsun. Tek tek sıralıyor insanlar. Peki kim çözer diyorsun. Yanıt veriyor: Hiçbiri!

Tıpkı ‘var olmayan bir şey düşünülemez' diyen Foçalı filozof gibi…

Tıpkı ‘Bizim Aile' filminde Münir Özkul'un unutulmaz tiradında gaddar patrona, ‘Gözümde pulll kadar bile değerin yok' dediği gibi yani…

İnsanlar hiçbirine güvenmiyor bu yüzden, böylesine umudunu kesti başlarına iş açmaktan başka bir halt bilmeyen, bizzat nedeni oldukları sorunları çözmekten aciz, derdiyle dertlenmeyen, her koşulda saltanat sürerken yurttaşa dört kolluda bile saltanatı çok gören, kendine Müslüman iktidarından muhalefetinden!