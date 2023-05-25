PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rekor…

İkinci tur çalışmalarına her sabah bir tweet atarak başlayan Erdoğan, geçen gün attığı tweette şunu yazdı: İnşallah 28 Mayıs'ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız!

AKP medyasına baktım, sadece haber olmuş… Köşelere, manşetlere, 100 kanal ortak yayınlara rekor beklentisi taşınmamış. Doğrusu yadırgadım!

Biz ne güne duruyoruz(!) diyerek, öve öve bitmeyecek Erdoğanlı yılları ve rekorlarından bazılarını derledim…

***

İktidara ‘tek bir yüzükle' başlanarak garibanlıkta rekor kırılmıştı, mal beyanı yapılmadığı için son rekoru kimse bilmiyor!

2002'den günümüze rekorların en tepesindeki rekor kadrolaşmada yaşandı.

280'den fazla Cumhuriyet eseri satılarak rekor kırıldı.

Hazine'ye ait ‘iki Yalova' büyüklüğünde arsa, tarım arazileri ve orman alanı satılarak rekor kırıldı.

1986-2021 arasında 7.9 milyar TL'lik taşınmaz satılmıştı. Nureddin Nebati Hazine'nin başına bir geçti, 2021-2022 arasında sadece bir yılda 7.6 milyar TL'lik taşınmaz sattık. Türkiye rekoruydu!

Enflasyonda sadece ülke rekoru değil dünya rekorları kırıldı.

Türkiye'nin dış borç stoğu 459 milyar dolara çıkıp tüm zamanların rekoru kırıldı.

AKP iktidarında memlekette ‘grevsizlik' rekoru kırıldı! 2021 yılında sadece 516 işçi greve katıldı! Bu sayı 12 Eylül döneminden bile düşük.

2002'de yüzde 58 olan sendikalaşma oranı yüzde 14'e gerileyerek rekor kırdı!

AKP'li yılların her birinde ortalama bin 500 iş cinayeti yaşandı. Maden kazalarında ise Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. İnsana verilen değer düşüşünde rekor kırıldı!

İktidarın 20 yılında tarım ürünlerinin ithalatında rekorlar kırıldı.

Dolar, euro, altınla ilgili ne kadar rekor varsa hepsi kırıldı.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan ‘açlık sınırı' rekor seviyeye ulaşıp 10 bin lirayı aştı.

Kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi giderleri kapsayan ‘yoksulluk sınırı' ise 33 bin lira ile rekor kırdı!

2012'de 573 olan imam hatip lisesi sayısı 2019'da bin 623'e çıktı. İmam hatipler artarken Anadolu liseleri azaldı. Misal İstanbul'da Anadolu lisesi 118 azalırken imam hatip 153 arttı. Koca İstanbul'da 12 fen lisesi kaldı. Net bir rekordu!

Tarikat yurtları sayısında rekor kırıldı. Tarikat yurtları son 16 yılda yüzde 93 arttı!

Ülkelerin eğitim seviyeleri açıklandı. Türkiye rekor kırarak 99. sıraya yerleşti.

Rekor, Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerinde ortaya çıktı: 3 milyon 339 bin 309 çocuk okulda yoktu!

Beyin göçü veren ülkeler sıralamasında rekor kırdık! Hindistan ve Çin'in ardından üçüncü olduk.

İşsizlik rekorunu devamlı biz kırdık!

Genç işsizlikte de rekor kırıldı, resmi rakamlara göre bile her 100 gençten 20'i işsiz.

Yabancılara konut edindiren şahane ülke rekorunu kırdık. 280 bin yabancı parayı basıp hem konut hem de yurttaşlık satın aldı!

Konut fiyatları ile kiralardaki artış kainat rekoru kırdı!

Resmi izinle ikamet eden yabancı sayısı sözde 1.3 milyon ama ‘rekor sayıda, en az 13 milyon sığınmacı var' diyenler yalanlanmıyor!

Refah kaybında rekor kırdık. Refah Ligi'nde arkamızda sadece Suriye ile Lübnan var!

Ak Saray ile rekor kırdık, dünyadaki en büyük başkanlık sarayına sahip 11 ülkeden biri olduk. Dünyada 208 ülke var bu arada!

Makam uçağı sayısında, makam aracı sayısında, özel koruma sayısında dünya rekoru bizde.

Nereye harcandığı belli olmayan Örtülü Ödenek artış rekoru da bize ait.

Dış borç 459 milyar dolara, cari açık 9 milyar 850 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Erdoğan'ın ustalık döneminde, 2021-2022 arasında devletten yardım alan resmi yoksul sayısı rekor kırdı, 2.5 kat artarak 4.5 milyondan 11 milyon kişiye çıktı. Gıdadan barınmaya, sağlıktan ısınmaya devlet yardımına muhtaçların toplam sayısı ise 27 milyon 189 bin.

Kredi ya da kart borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı her yıl rekor kırıyor.

Faiz indirme rekoru kırıldı.

Millet kredilerini ödeyemezken ‘indirdik' denilen politika faizi sayesinde bankalarımız kar rekoru kırdı. En fazla karı yabancı bankalar yaptı!

Borsadan kaçan yabancılar rekor kırdı.

Dijital sansürde rekor kırıldı! 574 bini aşkın alan adı ve web sitesi engellendi.

Türkiye AKP döneminde en fazla hak ihlali yaşanan ülke olarak tazminat ödeme rekoru kırdı!

Tutuklu ve hükümlü sayısında rekor kırıldı. 2021'de 272 bin kişinin olduğu cezaevlerdeki sayı bir yıl sonra 340 bin oldu.

***

AKP'li yıllar, rekorlar kitabına sığmaz. Sayelerinde hepimiz rekortmeniz!

Rekorların çoğunu iliklerine kadar bizzat yaşamış seçmenlerden, yeni rekorlar kırmak için 5 yıl daha iktidar, hem de rekor oyla beklediğini açıklayan Erdoğan'a sandıktan ne çıkar?

Oy rekoru kırılır mı bilemem ama, ancak bir kısmını yazabildiğim rekorlara, bu rekorlar yüzünden düştüğümüz hallere bakmadan oy verenler sayesinde daha çoook rekor kırılır kafamızda!