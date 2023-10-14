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Şuraya yazıyorum, bu indirim kampanyasından da bir cacık olmaz!

Dünya lideri 2018 seçim beyannamesinde “İlaç fiyatlarında önemli oranda indirim sağladık. Vatandaşa olan yükünü büyük ölçüde hafiflettik” demişti.

2019'da ‘eyy kur artışlarını bahane ederek fiyatlara bindirim yapan fırsatçılar' diyerek ateş püsküren dünya lideri tanzim satış çadırları kurup fiyatları indireceklerini, seçimden sonra da indirimi Türkiye çapına yayacaklarını, eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekileceklerini aksi halde ‘farklı adımlar' atacaklarını açıkladı.

Fırsatçılar kaçacak delik aradı(!)

Bakın burası çok önemli… Orman bakanı Bekir Pakdemirli gazetecilere tanzim satış noktalarında nohudu 5.5 lira, mercimeği 4.5 liradan satmaya başladıklarını söyledi. “Pirinci de haftaya 5 kiloluk paketlerde 30 liraya, kilosu 6 liradan satmaya başlayacağız. Amaç çıkan yangını söndürmek” dedi!

2021 yılında dünya liderimiz yine indirim dedi. Tarım kredi marketleri emir telakki etti. Evin, sarayın tüm ihtiyaçlarını markete gidip bizzat kendisi halleden Erdoğan Kısıklı'daki tarım krediye uğrayıp market arabasını ucuz ucuz doldurdu. Çıkışta gazetecilere, “Gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten fiyatlar noktasında gayet uygun” dedi.

Halkımız market arabasını kendisi doldurmuş gibi sevindi!

Amaaa… Bir kısım medya 6 ay sonra dünya liderinin ‘gayet uygun' bulduğu markete gitti. Fiyatlar uçmuştu! Erdoğan'ın bol bol aldığı ürünlerin çoğuna yüzde 100, hatta bazılarına yüzde 132 zam yapılmıştı.

2021'in sonuna doğru dünya lideri ekonomi gazetecilerini aldı karşısına, fiyatların hızlı bir şekilde düşmesi gerektiğinin altını çizerek “İndirimler gerçekleşmezse bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarla fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerine gidecek” dedi.

Fahiş fiyat çekenler çil yavrusu gibi dağıldı(!)

Dünya lideri ‘yıllık indirim kampanyalarından' bir yenisini de Şubat 2022 tarihinde başlattı… Gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ile piyasaya seslenip, “Sektörlerden de fiyatları indirmelerini bekliyoruz” deyince ne kadar sektör varsa kuyruğa girdi!

Yurttaşın hayrına indirimlere doyamayan Erdoğan AKP'li belediyelere de talimat verdi… Su tarifelerinde indirim yapın!

Su, sudan ucuz olunca evler hamama döndü. Günde üç posta yıkanmaya başladık.

Dedik ya herkes sıraya girdi diye… Adana'daki bir mahalle kasabı dünya liderimizin indirim çağrısına katılarak gözyaşları arasında fiyatları indirdiğini açıkladı.

Ve 9 Ekim… Erdoğan kabine toplantısından sonra 2023'ün indirim kampanyasını başlatmak için kürsüye geldi, bindirimleri bunca zamandır kendileri değil de uzaylılar yapıyormuş gibi şunu dedi…

“Buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum. Vatandaşımızın ekmeğine ve aşına göz dikenlere eyvallah etmeyeceğimiz gibi, bu dönemde sergilenen fedakarlıkları da asla unutmayacağız!”

Bugüne kadar Ukrayna'dan, Rusya'dan, yağmayan yağmurdan, sinek kanadından çıkan rüzgardan nem kapıp Allah yarattı demeden vatandaşın omuzlarına bindirim üstüne bindirim yapan ‘üç harfliler' dahil zincirli, zincirsiz kim varsa fedakarlık yarışına girdi yine!

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İndirim kampanyalarına yazı uzayıp canınız sıkılmasın diye 2003 yerine 2018 yılından başladım. Görüldüğü üzere indirim bayramları her yıl aksatılmadan kutlanmış! Hatta indirim yapmayacak olanlar memleketimizin tek adamı tarafından tehdit bile edilmiş. Sonuç?

Gerçekler kabak gibi ortada. Bu indirim kampanyasından da bir cacık olmaz, indirir-miş gibi yapıp bindirecekler yine!

Dünya liderimize küçük bir rica notu… Orman yangınlarını söndüremese de ekonomik yangının üzerine mercimek ve nohutla giden eski Orman bakanınız, ‘nohudun kilosunu 5.5, mercimeği 4.5, pirinci 6 liradan satıyoruz' demişti 2019'da. Yüz yıl önce değil! Dolgun maaşlarını bizim ödediğimiz en baş, başdanışmanlarınızdan birine talimat verseniz de aynı ürünler bugün ne kadar olmuş, fiyatları yüzde kaç yüz artmış öğrense. Sayenizde yapılan büyük indirim ve fedakarlıkları(!) görsek.