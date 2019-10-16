23. İstanbul Tiyatro Festivali’nde ödülle takdim edildi

23. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programında yurtdışından ve Türkiye’den 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösterisinin yanı sıra, okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz yan etkinlikler de yer alıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dün akşam Ses Tiyatrosu'nda 23. İstanbul Tiyatro Festivali'nin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerini, festivalin Onur Ödülleri'ni ve Gülriz Sururi & Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nü takdim etmek için özel bir gece düzenlendi.

23. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ödül gecesinin sunuculuğunu oyuncu Yiğit Özşener üstlendi. Gecenin açış konuşmasını İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yaptı. Eczacıbaşı, festival aracılığıyla gençlerin kültür-sanata katılım ve erişimini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Daha sonra festival eş sponsorları Aygaz adına Genel Müdür Gökhan Tezel'e, Opet adına Genel Müdür Cüneyt Ağca'ya ve Tüpraş adına Genel Müdür İbrahim Yelmenoğlu'na İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından plaketleri sunuldu. Festivale yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne, Gençlik Platformu Destekçisi Anadolu Efes'e, gösteri sponsorları ENKA Vakfı, Tekfen Holding ve Allianz Türkiye'ye, Öğrenme ve Gelişim Programı sponsoru Yeditepe Üniversitesi'ne ve değerli katkıları nedeniyle Goethe Institut, İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Kadıköy Belediyesi'ne birer teşekkür plaketi takdim edildi.

28 TİYATRO, 78 GÖSTERİM

Gecede İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz festivalin programını tanıtan bir konuşma yaptı. Yılmaz, şöyle dedi: “13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında çok geniş bir yelpazede oyunlar, dans gösterileri ve performanslar izleyeceğiz. Bu yıl festival sahne sanatlarının farklı biçimlerini bir araya getiriyor. Kimi zaman izleyiciler oyun karakterine dönüşürken diğer taraftan gerçek hikâyeleri yine o hikâyelerin gerçek kahramanlarından dinleme fırsatı bulacak. Festivalde yurtdışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek. 2014 yılından bu yana festival programında yer alan ve yurt dışından profesyonellere yerli yapımlardan örnekleri izleme fırsatı veren Uluslararası Platform'un da 5.cisini gerçekleştireceğiz.”

USTALARA ONUR ÖDÜLLERİ

23. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri bu yıl yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ferhan Şensoy, sahne tasarımcısı Metin Deniz ve yönetmen Emmanuel Demarcy-Mota'ya verildi. Şensoy ve Deniz'in Onur Ödülleri İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından takdim edildi. Ferhan Şensoy adına ödülü Ses Tiyatrosu Müdürü Mustafa Gültekin aldı. Emmanuel Demarcy-Mota'ya ödülü, 22 Kasım'da Ionesco Dosyası adlı oyunun, Theatre de la Ville tarafından festival kapsamında gerçekleştirilecek gösterisi sonrasında sunulacak.

GÜLRİZ SURURİ&ENGİN CEZZAR TEŞVİK ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU

İKSV'nin tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin değerli bağışlarıyla 2018'de hayata geçirdiği Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe toplulukları arasında, bir sonraki prodüksiyonlarında kullanılmak üzere, sundukları proje bütçelerine oranlı olarak paylaştırıldı.