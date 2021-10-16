Efsanevi oyuncu emekliye ayrıldığını duyurdu

İngiltere'nin en başarılı ve ünlü oyuncularının başında gelen Sir Michael Caine, emekliye ayrıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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88 yaşındaki deneyimli ve başarılı oyuncu Sir Michael Caine, oyunculuğu bırakma kararı aldığını açıkladı.

Best Sellers isimli film ile kariyerini noktaladığını BBC Radio’ya söyleyen Oscar Ödüllü oyuncu, “Omurgamdaki ağrı ve bacaklarımın gücünü yitirmesi beni zorluyor” dedi. Fakat Caine, hikaye anlatımına farklı şekillerde devam edeceğini de duyurdu.