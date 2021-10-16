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Efsanevi oyuncu emekliye ayrıldığını duyurdu

İngiltere'nin en başarılı ve ünlü oyuncularının başında gelen Sir Michael Caine, emekliye ayrıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
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Efsanevi oyuncu emekliye ayrıldığını duyurdu

88 yaşındaki deneyimli ve başarılı oyuncu Sir Michael Caine, oyunculuğu bırakma kararı aldığını açıkladı.

Best Sellers isimli film ile kariyerini noktaladığını BBC Radio’ya söyleyen Oscar Ödüllü oyuncu, “Omurgamdaki ağrı ve bacaklarımın gücünü yitirmesi beni zorluyor” dedi. Fakat Caine, hikaye anlatımına farklı şekillerde devam edeceğini de duyurdu.

Oscar Ödülleri’ne 6 kez aday gösterilen Michael Caine, iki kez en iyi yardımcı oyuncu ödülünü evine götürdü.

Caine, “Ben artık bir aktör değilim bir yazarım. Bu işin güzel yanı da şu, bir oyuncu olduğunuzda sabahın 6.30’unda kalkıp stüdyoya gitmeniz gerekiyor. Fakat bir yazar olarak yataktan kalkmadan bile işinizi yapabilirsiniz” ifadesini kullandı.

Caine, “Açıkçası son 2 yıldır teklif de almıyorum çünkü kimse benim isteyeceğim filmler çekmiyor. 88 yaşındaki bir adamın başrolde olduğu senaryolar yazılmıyor” ifadesini kullandı.

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