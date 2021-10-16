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Sevilen oyuncuya yaya geçidinde Tesla çarptı

Türkiye'de de Evli ve Çocuklu ismiyle yayınlanan 90'lar dizisinde başrolü üstlenen Katey Sagal'a karşıdan karşıya geçtiği sırada bir araç çarptı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:04 - 16 Ekim 2021 Güncellenme:
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Sevilen oyuncuya yaya geçidinde Tesla çarptı

Ünlü oyuncu Katey Sagal, önceki gün Los Angeles’ta karşıdan karşıya geçerken bir aracın kendisine çarpması sonucunda hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu Katey Sagal, Ed O’Neill ile Evli ve Çocuklu dizisinde başrolü üstlenerek şöhrete kavuşmuştu.

Sagal’a çarpan aracın bir Tesla olduğu açıklanırken ünlü oyuncunun hemen hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı duyuruldu.

67 yaşındaki Sagal’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili kimsenin gözaltına alınmadığı kaydedildi.

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