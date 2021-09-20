Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon ve sinemanın en önemli etkinliklerinden Emmy Ödülleri dün gece sahiplerin buldu. İngiliz kraliyet ailesini anlatan Crown geceye damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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Eğlence dünyasının en önemli etkinlilerinden biri olan Emmy Ödülleri dün gece Los Angeles’ta sahiplerini buldu. Corona virüsü sebebiyle geçen yıl sönük bir şekilde geçen Emmy Ödülleri’ne çok sayıda ünlü sanatçının katılması gündem olurken drama ve komedi dallarında sürpriz olmadı.

Şovmen Cedric Antonio Kyles’ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte Crown, en iyi drama dalında yapım ödülünü kazanırken, Jason Sudeikis’in yer aldığı Ted Lasso ise ilk sezonunda en iyi komedi dalında ödül kazandı.

Geçen yıl yayınlanan ve dünya genelinde satranç seti satışlarının artmasına sebep olan The Queen’s Gambit ise Üstün Mini Dizi ödülünün yanı sıra Mini Dizi ya da Antolojide Üstün Yönetmen ödülünü kazandı.

Ted Lasso’nun yıldızı Sudeikis komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanırken Hacks dizisinin 70 yaşındaki yıldızı Jean Smart da komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Smart konuşmasında Mart ayında 71 yaşında yaşamını yitiren eşi Richard Gilliland’ı andı. Smart, “Sen, kariyerini geri plana atmasaydın ben bugün burada olamazdım. Sayesinde olağanüstü fırsatların değerlendirebildim” dedi.

Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü The Crown dizisinde Prens Charles’ı canlandıran Josh O’Connor kazanırken en iyi kadın oyuncu ödülünü ise Kraliçe Elizabeth’i canlandıran Olivia Colman kazandı.

Dizide Prens Philip’i canlandıran Tobias Menzies, drama dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü evine götürürken, Margaret Thatcher’ı canlandıran Gillian Anderson da en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Komedi dalında ise Ted Lasso birçok ödül kazandı. Brett Goldstein, komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanırken, Hannah Waddingham da aynı kategoride en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.

PLATFORMLAR ARASINDAKİ SAVAŞ KIZIŞIYOR

Emmy’de ödüllerin sahiplerini bulmasıyla birlikte içerik izleme platformları arasındaki rekabet de kızışmaya başladı.

Daha önce bu tür etkinliklerden eli boş dönen Apple’ın Apple TV+ uygulaması Ted Lasso ile geceye damga vurdu.

Netflix ise televizyonun en önemli ödüllerinden biri olan drama kategorisinde en iyi film ödülünü The Crown ile kazandı. Netflix bu ödülü ilk kez kazanarak geceye damga vurdu. Netflix ayrıca bir yılda 44 ödül kazanarak, 1974’te CBS’in elde ettiği rekoru da egale etti.

Son dönemde Apple ve Netflix’in yanı sıra Walt Disney’in AT&T’nin ve Amazon’un kendi kurdukları platformlar arasında ciddi bir rekabet yaşanıyor. Rakiplerine göre sadece “özel içerik” sunma vaadiyle ortaya çıkan Apple TV+ geçen yıl Billy Crudup ile The Morning Show komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı.

Netflix’in en büyük rakibi olarak lanse edilen HBO Max ise 19 ödül kazanarak rakibinin gerisinde kaldı.

Disney’in platformu Disney+ ise WandaVision ve The Mandalorian başta olmak üzere 13 ödülün sahibi oldu.

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