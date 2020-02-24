Kızım Gibi Kokuyorsun filmine bir ödül daha

Olgun Özdemir'in yönettiği Kızım Gibi Kokuyorsun filmi katıldığı festivallerden eli boş dönmüyor. 12. Londra Uluslararası Film Festivali’nden Yılşen Özdemir'in hayat verdiği Hevi karakteri ile en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanırken, Kuzey Avrupa Uluslararası Film Festivali’nden de iki ödül geldi. Olgun Özdemir En İyi Yönetmen, Çağlar Ertuğrul en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Olgun Özdemir’in yönetmenliğini üstlendiği, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekli “Kızım Gibi Kokuyorsun” katıldığı festivallerden ödül kazanmaya devam ediyor. Bir Film’in dağıtımcılığında vizyona girmek için hazırlıklarını sürdüren flm; diğer yandan 12. Londra Uluslararası Film Festivali'nden Yılşen Özdemir’in hayat verdiği Hevi karakteri ile en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Kuzey Avrupa Uluslararası Film Festivali'nden de iki ödül geldi. Olgun Özdemir En İyi Yönetmen, Çağlar Ertuğrul en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.



Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil, Tolga Güleç, Deniz Arna, Muhammed Cangören ve Fehmi Karaaslan gibi isimlerin rol aldığı Kızım Gibi Kokuyorsun 20-26 Mart tarihleri arasında Los Angeles’da düzenlenecek olan 14. Uluslararası Method Film Festivalinde Amerika prömiyerini gerçekleştirecek.



Hollywood’un en eski oyunculuk akademilerinden biri olan Stella Adler (Marlon Brando ve Robert De Niro’nun oyuncu koçu) Konservatuarı'nın bünyesinde gerçekleşen festivalde “Kızım Gibi Kokuyorsun”un Beverly Hills’teki tarihi Lumiere Music Hall ve Fine Arts Theatre'de iki ayrı gösterimi gerçekleşecek.