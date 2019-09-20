Lisansüstü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘lisansüstü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘lisansüstü’dür.
LİSANSÜSTÜ NE DEMEK: Çok açık, çok belirgin anlamındadır.
LİSANSÜSTÜ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin lisansüstü mü, lisans üstü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı lisansüstü şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
lisans üstü (Yanlış kullanım)
lisansüstü (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Lisansüstü eğitimini yurt dışında yapmak istiyor.”