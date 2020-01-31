Muhatap nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre muhatap mı, muhattap mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘muhatap'tır.
MUHATAP NE DEMEK: Kendisine söz söylenilen kimse, kendisiyle konuşulan kimse anlamındadır.
MUHATAP NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin muhatap mı, muhattap mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı muhatap şeklinde olmalıdır.
muhattap (Yanlış kullanım)
muhatap (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Konuyla ilgili muhatap olacak kişi ortalıkta yoktu.”