Muhatap nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre muhatap mı, muhattap mı?

Muhatap nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre muhatap mı, muhattap mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘muhatap’tır. Muhatap mı, muhattap mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘muhatap'tır.

MUHATAP NE DEMEK: Kendisine söz söylenilen kimse, kendisiyle konuşulan kimse anlamındadır.

MUHATAP NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin muhatap mı, muhattap mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı muhatap şeklinde olmalıdır.

muhattap (Yanlış kullanım)

muhatap (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Konuyla ilgili muhatap olacak kişi ortalıkta yoktu.”