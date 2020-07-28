Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Arman Bıçakçı kimdir? İşte Arman Bıçakçı hakkında bilinenler…
Arman Bıçakçı kimdir? İşte Arman Bıçakçı hakkında bilinenler…
Arman Bıçakçı, mücevher sektöründe uzun yıllardır çalışıyor. Zaman zaman magazin basınında kendine yer bulan Arman Bıçakçı, oyuncu Songül Öden ile evlendi. Peki Arman Bıçakçı kimdir?
Magazin 28 Temmuz 2020 - 09:02

Arman Bıçakçı, 4 yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Songül Öden ile dünya evine girdi. Magazin basının dikkatini çeken isim Arman Bıçakçı kimdir merak ediliyor. İşte Arman Bıçakçı hakkında bilinenler…

ARMAN BIÇAKÇI KİMDİR?

Arman Bıçakçı, mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın yeğenidir. (Bazı kaynaklarda ismi Erman Bıçakçı olarak da geçiyor.) Arman Bıçakçı Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2003 yılı mezunudur. 2005 yılından beri Sevan Bıçakçı Mücevher’de yönetici olarak çalışmaktadır. İngilizce bilen Erman Bıçakçı Songül Öden’le iki yıl önce bir tiyatro oyununda tanışmıştı.

Arman Bıçakçı ve Songül Öden çifti 27 Temmuz 2020’de nikah masasına oturdu.