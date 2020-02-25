Bülent Alkış kimdir? Bülent Alkış kaç yaşında ve nerelidir?

Bülent Alkış, 1974 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Aynalı Tahir dizisi ile gerçekleştiren Bülent Alkış hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Bülent Alkış nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Naim adlı sinema filminde Atalay Göktuna karakterini canlandıran Bülent Alkış hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Bülent Alkış kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BÜLENT ALKIŞ KİMDİR?

Bülent Alkış, 1974 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Liseden sonra Şiirce ve Tiyatro Merdiven’de görev alalan Bülent Alkış, 1992 yılında Konak Belediye Tiyatrosu ile İzmir'de tiyatro çalışmalarına başladı. Tiyatro sahnelerine “Alamanya'dan Bir Yar Gelir Bizlere” oyununda canlandırdığı postacı rolü ile adım attı. Ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Alkış, daha sonra İstanbul’a yerleşti.

İstanbul'daki oyunculuk serüvenine Pınar Çocuk Tiyatrosu ile devam etti. Profesyonel oyunculuk yaşamına ilk adımını Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatrosu'nun “Hangi Yüzle” adlı oyunuyla attı. Sonraki yıllarda Masal Gerçek Tiyatrosu, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Kukla Çocuk Tiyatrosu, Üsküdar Çocuk Tiyatrosu gibi tiyatrolarda oyunculuğa devam etti.

1998 yılında yayınlanan Aynalı Tahir dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Bülent Alkış; Dayan Yüreğim, Filinta, Herşey Yolunda Merkez, Umutsuz Ev Kadınları, Bir Çocuk Sevdim, İffet, Çemberimde Gül Oya gibi yapınlarda yer almıştır. Son olarak Naim adlı sinema filminde Atalay karakterine hayat veren Bülent Alkış, 1.86 metre boyunda ve 80 kilodur.

Bülent Alkış’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Naim (Atalay) (Sinema Filmi)

2018 – 4N1K (Müdür) (Sinema Filmi)

2018 – 4N1K (Müdür) (TV Dizisi)

2017 – 4N1K (Müdür) (Sinema Filmi)

2017 – İsimsizler (Hasan) (TV Dizisi)

2017 – Dayan Yüreğim (Tahir) (TV Dizisi)

2016 – Aşkın 5 Hali (Sinema Filmi)

2014-2016 – Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi (Padişah) (TV Dizisi)

2014 – Kırımlı (Mustafa) (Sinema Filmi)

2013 – Herşey Yolunda Merkez (Sami) (TV Dizisi)

2012-2013 – Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi)

2012 – Çanakkale 1915 (Binbaşı Mahmut Sabri) (Sinema Filmi)

2011 – İffet (TV Dizisi)

2011 – Kayıp Aranıyor (TV Dizisi)

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Kerem) (TV Dizisi)

2010 – İstanbula’da Aşk (Sinema Filmi)

2010 – Umut Yolcuları (Ünal Çalışkan) (TV Dizisi)

2010 – Çoğunluk (Sinema Filmi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Hüseyin Akay) (TV Dizisi)

2008 – Babam Adam Olacak (Tuncay) (TV Dizisi)

2008 – Arka Sokaklar (Savcı) (TV Dizisi)

2007 – Tatlı Bela Fadime (Vedat) (TV Dizisi)

2006 – Sev Kardeşim (Erdal Kalabık) (TV Dizisi)

2006 – Bebeğim (Selim) (TV Dizisi)

2005 – Misi (Hasan) (TV Dizisi)

2005 – Köpek (Salih) (TV Dizisi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Salih) (TV Dizisi)

2003 – Kurşun Yarası (Hamit) (TV Dizisi)

2003 – Hadi Uç Bakalım (Çağlar) (TV Dizisi)

2002 – Biz Size Aşık Olduk (Kamuran) (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (Mümtaz (TV Dizisi)

1999 – Küçük Besleme (Yiğit) (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Murat) (TV Dizisi)