Didem Soydan’dan, takipçisinin ‘Ukrayna’da çocuklar ölüyor, biraz saygı’ yorumuna tepki

Sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın konserinde dans ettiği anları paylaşan model Didem Soydan, kendisini eleştiren bir takipçisine cevap verdi. Soydan, "Ukrayna'da masum çocuklar ölüyor. Paylaşımlarınızı ona göre yapsanız" diyen takipçisine "Siz o esnada neden Instagram'da dolaşıyorsunuz?" yanıtını verdi.

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Sosyal medya fenomenliği ve DJ’lik yapmanın yanı sıra şarkıcılık da yapan Kerimcan Durmaz, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı. Durmaz’ı izlemeye giden model Didem Soydan yerinde duramadı.

“UKRAYNA’DA MASUM ÇOCUKLAR ÖLÜYOR”

Kerimcan Durmaz’ı ön sıralardan izleyen Didem Soydan, dans ettiği anları Instagram hesabından paylaşarak “Kerimcan Durmaz ve onun amigo kızı” notunu yazdı.

Soydan’ın dans videosunu gören bir sosyal medya kullanıcısı da “Yani Ukrayna’da masum çocuklar, insanlar ölüyor. Biraz saygı diyorsanız biraz paylaşımlarınızı ona göre atsanız” yorumunu yaptı.

Soydan ise takipçisine “Siz o esnada neden elinizde telefon Instagram’da dolaşıyorsunuz?” yanıtını verdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Soydan’a cevap veren sosyal medya kullanıcısı, “Benim o esnada telefonda ne yaptığımı biliyor musunuz? Ben sadece ne hissediyorsam onu yazdım. Edep ve saygı diye bir şey var değil mi? Küfür etmedim, hakaret de etmedim ben size. Niye eğleniyorsunuz demedim, sadece paylaşımlarınızda biraz daha dikkatli olsanız iyi olur dedim. Yine de sizi kırdıysam özür dilerim” dedi.

SOYDAN: BOŞ BİR DUYARA KIRILMAM

Soydan ise takipçisine şu sözlerle karşılık verdi: “Yok kırmadınız boş bir duyara kırılmam mümkün değil zaten. Gün içinde tüm aktivitelerinize devam edip bir de üstüne Instagram’da sosyal medya keyfinizi bozmuş olmak istemezdim ama ben biraz bozarım.”

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