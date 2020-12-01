Lüks otomobilinin şarjı biten Berkay yolda kaldı

Ünlü popçu Berkay 20 gün önce aldığı 2 milyon TL’lik Porsche Taycan Turbo S elektrikli otomobili ile yolda kaldı.

Beşiktaş Ulus'ta bir kuaför salonunun bulunduğu siteden milyonluk aracıyla çıkan Berkay'ın otomobili arıza verince zor anlar yaşadı. Berkay çevredekiler ile birlikte elektrikli otomobilini yolun kenarına çekmeye çalıştı.

Üç dört kişinin itmeye çalıştığı otomobil yerinden kıpırdamadı. Berkay, çekici ile otomobilini kaldırmak istedi. Yaklaşık iki saat yolun ortasında kalan lüks otomobil çekiciye yüklendi. Ünlü popçu yaklaşık üç hafta önce otomobilini Gayrettepe’de bir galericiden teslim almıştı.

“TAKSİYE BİNEMEZDİK”

Lüks yaşamı ve pahalı otomobilleri ile gündeme gelmekten utandığını belirten Berkay, bir radyoda yaptığı açıklamada üniversite yıllarını kastederek “Param yetmediği için taksiye binemezdim. Bu yüzden şimdi arabalarımla gündeme gelince rahatsız oluyorum. Sahibi olduğum her şeyin kıymetini de çok iyi biliyorum” demişti.

1000 TL KAZANIYORUM” DEMİŞTİ

Arda Turan ile yaşadığı kavganın davasında Berkay mahkemeye, gelir beyanında “Aylık gelirim 1000 TL” ifadelerini kullanmış gelen tepkiler üzerine, “Mahkeme salonunda “kinaye” olarak söylenmiş bir söz” demişti.