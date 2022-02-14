HAYAT
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Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı, böyle oynadı

Oyuncu Merve Boluğur, gittiği bir mekanda kendini müziğe kaptırarak dans etmeye başladı. O anlar arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Yayınlanma: 08:42 - 14 Şubat 2022 Güncellenme:
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Oyuncu Merve Boluğur, arkadaşlarıyla bir mekana eğlenmeye gitti. Nilüfer’in ‘Sen Mühimsin’ şarkısı eşliğinde dans etmeye başlayan Boluğur’un görüntüleri, arkadaşı tarafından Instagram’da paylaşıldı. Oyuncunun o anları sosyal medyada gündem oldu.

AŞKI BULAMADI

Murat Dalkılıç ile evlilikleri üç yıl süren ve aşkta aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan Merve Boluğur’un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Oyuncu, geçen günlerde yaptığı açıklamada “İlişki yok” dedi.

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