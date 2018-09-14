Nurgül Yeşilçay kimdir? Nurgül Yeşilçay nereli ve kaç yaşında?

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Yeşilçay, oyunculuk kariyerine "İkinci Bahar" dizisindeki "Gülsüm" karakteri ile başladı. 2002 yılında yayınlanan Asmalı Konak dizisi ile ününü artırdı. Şimdi, Nurgül Yeşilçay'ı daha yakından tanıyalım...

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Oyunculuk kariyeri boyunca sayısız iyi projede rol alan Nurgül Yeşilçay ekranlarda olmaya devam ediyor. Show TV’de yayınlanan Gülperi adlı dizide, kaybettiği eşinin ailesi tarafından üzerine atılan iftira sebebiyle üç çocuğunu kaybetme eşiğine gelen bir anneyi canlandıran Nurgül Yeşilçay hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nurgül Yeşilçay kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay 26 Mart 1976 tarihinde Afyon’da dünyaya geldi. Aslen Afyonkarahisarlıdır. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Yeşilçay, 2001’de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında Şener Şen ve Türkan Şoray gibi Türk Sinemasının usta isimleri ile birlikte rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki “Gülsüm” karakteri ile televizyon dünyasına adım attı. 2002 yılında Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı ve Özcan Deniz’le birlikte başrolde yer aldığı Asmalı Konak dizisinde “Bahar Karadağ” rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.

2002 yılında “Mumya Firarda” adlı komedi filminde rol alarak beyaz perdeye de adım atan Nurgül Yeşilçay, 2003 yılında Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak-Hayat’ta Özcan Deniz’le birlikte yine başrolde yer aldı. “Eğreti Gelin” filmindeki “Kostak Emine” rolü ile 2005 yılında 12. Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

2004 yılında Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol alan Yeşilçay, yine aynı yıl Anlat İstanbul filminde “Saliha” karakterini canlandırdı. 26 Ekim 2004 tarihinde ünlü oyuncu Cem Özer’le dünya evine girdi. 22 Mayıs 2005’te oğlu Osman Nejat’ı dünyaya getirdi. 24 aralık 2010’da Cem Özer’den boşandı.

2005-2006 sezonunda atv’de yayımlanan Belalı Baldız dizisinde Berna Laçin ve Kenan Işık’la başrolü paylaştı. 2006 da Cem Özer’le “Sen Olmasaydın” adlı tiyatro oyununda rol aldı.

2006’da Türk asıllı yönetmen Fatih Akın’ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği “Yaşamın Kıyısında” filminin çekimlerine başladı. “Ayten Öztürk” adlı lezbiyen Türk kızını canlandırdığı film, 2007’de 60. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarıştı ve “En iyi Senaryo” ödülünü kazandı.

Nurgül Yeşilçay yine aynı yıl, Adem’in Trenleri filmindeki Hacer rolüyle 13. Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) Geleneksel 15. Oyuncu Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu ödülünü, Yaşamın Kıyısında ve Adem'in Trenleri filmlerinde birbirinden çok farklı iki rolde birden etkili olmayı ve doğal kalmayı başarması nedeniyle kazandı.

Erden Kıral’ın Vicdan adlı filminde Aydanur karakteri ile 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Nurgül Yeşilçay, 2007’de Ezo Gelin dizisinde “Ezo Gelin”i canlandırdı. Aynı yıl Mısır’da düzenlenen 31. Uluslararası Kahire Film Festivali’nin ana jürisinde yer aldı.

5-20 Nisan 2008’de 27.’si düzenlenen Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Semih Kaplanoğlu’nun juri başkanlığını yaptığı ulusal yarışma jurisinde yer aldı.

2010’da “Aşk ve Ceza”, 2012’de “Sultan” adlı dizilerde 2013’de ise “Aşk Kırmızı” filminde rol aldı. Yine 2013 yılında “Bebek İşi” ve 2014’de “Cinayet” dizilerinde rol alan Nurgül Yeşilçay, 2014’ün beğenilen dizilerinden Paramparça’da, Gülseren rolüne hayat verdi.

Bu diziden başrolde birlikte yer aldığı Erkan Petekkaya ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılan Nurgül Yeşilçay, 2016 yılında “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizisinde “Kösem Sultan” rolü ile ekranlara geri döndü. Güzel oyuncu son olarak, 2018 yılının Temmuz ayında başlayan “Geleceğin Starı” adlı yarışmada jüri üyeliği yapmıştı.

Show Tv’nin iddialı dizisi Gülperi’de çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir anne olan Gülperi karakterine hayat veren 42 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, 1.65 metre boyunda 55 kilo ve Koç burcudur.

Nurgül Yeşilçay filmleri ve dizileri:

2016 – İkinci Şans (Sinema Filmi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem 2. Sezon (Kösem Sultan) (TV Dizisi)

2015 – Köstebekgiller: Perl Orman (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Pek Yakında (Hastane Resepsyonundaki Hemşire) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Paramparça (2) (Gülseren Gülpınar) (TV Dizisi)

2014 – Gece (Süsen) (Sinema Filmi)

2014 – Cinayet (Zehra Kaya) (TV Dizisi)

2014 – Galp Derviş 3. Sezon (TV Dizisi)

2013 – Bebek İşi (Candan (Anne)) (TV Dizisi)

2013 – Aşk Kırmızı (Nazlıgül) (Sinema Filmi)

2012 – İşler Güçler (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) (33. Bölüm)

2012 – Sultan (Sultan) (TV Dizisi)

2011 – Sensiz Olmaz (Feryal) (TV Dzs)

2010 – Çınar Ağacı (Sonay) (Sinema Filmi)

2010 – 2011 – Aşk ve Ceza (Yasemn) (TV Dizisi)

2009 – 7 Kocalı Hürmüz (Hürmüz) (Sinema Filmi)

2008 – Vicdan (Aydanur) (Sinema Filmi)

2007 – Yaşamın Kıyısında (Ayten Öztürk) (Sinema Filmi)

2007 – Adem’in Trenleri (Hacer) (Sinema Filmi)

2006 – 2007 – Ezo Gelin (Ezo) (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (Arzu) (TV Dizisi)

2004 – 2005 – Melekler Adası (Şerbet/Ayşe ) (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Uyuyan Güzel Saliha) (Sinema Filmi)

2003 – Asmalı Konak – Hayat (Bahar Karadağ) (Sinema Filmi)

2002 – Reyting Hamdi (Nurgül) (TV Dizisi)

2002 – Mumya Firarda (Fatıma) (Sinema Filmi)

2002 – Asmalı Konak (Bahar Karadağ) (TV Dizisi)

2001 – Şellale (Nergis) (Sinema Filmi)

2001 – 90-60-90 (Deniz) (TV Dizisi)

1998 – İkinci Bahar (Gülsüm) (TV Dizisi)

1998 – Herşey Çok Güzel Olacak (Hemşire) (Sinema Filmi)

Tiyatro oyunları:

2006 – Sen Olmasaydın

2002 – Aşk Gibi

Ödülleri:

2005 – 12. Adana Altın Koza Film Festvali “En İyi Kadın Oyuncu” (Eğreti Gelin)

2007 – 13. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri “Ademin Trenleri” “En İy Kadın Oyuncu” (Hacer)

2007 – Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) Geleneksel 15. Oyuncu Ödülleri “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü (Yaşamın Kıyısında ve Adem'in Trenleri)

2008 – 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İy Kadın Oyuncu” ödülü (Vicdan)