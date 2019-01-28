Özcan Varaylı kimdir? Özcan Varaylı nereli ve kaç yaşında?

Özcan Varaylı, 6 Ağustos 1963 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 1998 yılında Aynalı Tahir dizisi ile yaşayan Özcan Varaylı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Özcan Varaylı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT televizyonunda yayınlanan Vuslat dizisinde, Çakal Necmi karakterini canlandıran Özcan Varaylı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Özcan Varaylı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÖZCAN VARAYLI KİMDİR?

Özcan Varaylı, 6 Ağustos 1963 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kurtlar Vadisi'ndeki Cerrahpaşalı Halit karakteriyle unutulmazlar arasına girmeyi başaran Özcan Varaylı kameralar karşısına ilk kez 1998 yılında Aynalı Tahir dizisi ile geçmiştir.

Cesur Yürek, Kehribar, Filinta, Kaçak, Adını Kalbime Yazdım, Kurtlar Vadisi, Evlerden Biri, Böyle Bitmesin, Sakarya Fırat, Adanalı, Kavak yelleri gibi bir çok önemli projede rol alan Özcan Varaylı şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinde Çakal Necmi karakterine hayat vermektedir. Özcan Varaylı 1.84 metre boyunda, 86 kilo ve Aslan burcudur.



Özcan Varaylı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vuslat (Çakal Necmi) (TV Dizisi)

2018 – İnsanlık Suçu (Asaf) (TV Dizisi)

2017 – Tutsak (Enver) (TV Dizisi)

2017 – 11 (Sinema Filmi)

2016 – Kehribar (TV Dizisi)

2016 – Cesur Yürek (Gürkan) (TV Dizisi)

2015 – Soğuk Ölüm (Sinema Filmi)

2014 – Kadim Dostum (Salih)

2014-2016 – Filinta (Şeref) (TV Dizisi)

2013 – Kaçak (Abuzer)

2013 – Adını Kalbime Yazdım (Hasan) (TV Dizisi)

2012 – İstanbul Hatırası (Salim)

2012 – Evlerden Biri (Tv Dizisi)

2012 – Böyle Bitmesin (Emniyet Müdürü) (TV Dizisi)

2012 – Atatürk’ün Fedaisi Topal Osman (Mustafa Kaptan) (Sinema Filmi)

2011 – Yalancı Bahar (Kaptan) (TV Dizisi)

2011 – Kolpaçino: Bomba (Bahadır) (Sinema Filmi)

2011 – Kayıp Aranıyor (TV Dizisi)

2011 – Ağlama Ne Olur (TV Filmi)

2010 – Gesi Bağları (TV Dizisi)

2009 – Sakarya Fırat (Mihri) (TV Dizisi)

2009 – Kubilay (Derviş Memet) (Sinema Filmi)

2009 – 2011 – Geniş Aile (Haceli) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Bir Hayal (TV Dizisi)

2008 – Arka Sokaklar (Baretta Kudret) (TV Dizisi)

2008 – Yengeç Oyunu (Yengeç İdris) (Sinema Filmi)

2008 – Son Cellat (Mahkum) (Sinema Filmi)

2008 – Mıhlıçay Aşıkları (Zafer) (Sinema Filmi)

2008 – Kar Düşerken (Sinema Filmi)

2008 – Girdap (Militan) (Sinema Filmi)

2008 – Gece Gündüz (Sadri) (TV Dizisi)

2008 – Adanalı (Mustafa) (TV Dizisi)

2007 – Sardunya Sokağı (Faça Cengiz) (TV Dizisi)

2007 – Merhaba / Dim Çayı Sevdalıları (Hakan) (TV Filmi)

2007 – Mahşer (Kenan) (TV Dizisi)

2007 – Komiser Nevzat (Kopuk Kemal) (TV Dizisi)

2007 – Kavak Yelleri (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Cüneyt) (TV Dizisi)

2006 – Sararan Sevdalar (Osman) (TV Dizisi)

2006 – Hacı (Kemal) (TV Dizisi)

2006 – Aloya (Deli Kamil) (TV Dizisi)

2005 – Operasyon Cennet (Psikopat Doktor) (TV Filmi)

2005 – Babam Geri Dödü (Özcan) (TV Filmi)

2005 – Anne ya da Leyla (Abbas) (Sinema Filmi)

2003 – 2004 – Kurtlar Vadisi (Cerrahpaşalı Halit) (TV Dizisi)

2004 – Türkü Filmi (TV Dizisi)

2003 – Parmak İzi (Balıkçı) (TV Dizisi)

2003 – Kurşun Yarası (Celal) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Cevdet) (TV Dizisi)

2002 – Gülbeyaz (Aziz) (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (TV Dizisi)