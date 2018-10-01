Şabaniye’de Kemal Sunal’a sesini veren isim belli oldu!

Kemal Sunal'ın kariyerinde kilometre taşı filmlerden olan Şabaniye ile ilgili çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı.

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Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı ve başrollerinde Kemal Sunal, Çiğdem Tunç, Erdal Özyağcılar ve Adile Naşit'in rol aldığı 1984 yapımı komedi filmi Şabaniye'de, Sunal'ın okuduğu ‘Kimbilir'i ve ‘Ölürsem Kabrime Gelme İstemem' isimli şarkıları seslendiren kişi ortaya çıktı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında Kemal Sunal şarkılarını seslendiren kişi ile röportaj yaptı.

ÇOK FARKLI İSİMLE ANILDI…

Yıllardır Kemal Sunal'ın Şabaniye olarak söylediği o şarkılar, kim tarafından seslendirilmiş merak ediliyordu. O sesi açıklayan ünlü sanatçı Onur Akay, “Bu konu hakkında araştırma yaptığınızdaki tüm bilgiler yanlış olduğu için, bende bu merak edilen ismi açıklamak istedim. Şarkıları Kemal Sunal'ın kendisinin yorumladığını, hatta yıllarca Zeki Müren'in yorumladığını düşünerek filmi izleyenler bile var. İnternette bu konu ile ilgili yorumlara bakarsanız eğer, sürekli şarkıları Serbülent Sultan'ın söylediği yazılıyor ve bazı yorumlarda ise Bülent Ersoy'un çocukluk arkadaşı eczacı ve şarkıcı, Talha Özmen tarafından seslendirildiği bilgisine de ulaşıyorsunuz. Şabaniye isimli filmdeki ses, aslında bu isimlerin hiçbirine ait değil!” ifadelerini kullandı.

SERBÜLENT SULTAN’DAN AÇIKLAMA

İnternet aramalarında ve videolarda şarkıları seslendiren kişinin ‘Kimbilir' şarkısının ilk yorumcusu olan Serbülent Sultan olduğu iddia ediliyordu. Bir dönem Bülent Ersoy'a da rakip olan Serbülent Sultan'a ulaşan Onur Akay, filmdeki sesin ona ait olmadığını ortaya çıkardı. Sultan, “Canım, Şabaniye'de şarkıları ben okumadım. Yalnız Türkiye'de ilk çıkış şarkım olan Kimbilir'i ilk okuyan benim. Şabaniye için teklif geldi ama kabul etmedim.” sözleri ile kendisi açıkladı.

“EVET O SES BANA AİT”

“Şabaniye filminde Kemal Sunal'ın söylediği şarkıları, bir dönem sahnelere çıkarak ismini duyuran Tijen Erman seslendirmiştir.” diyen Onur Akay, Erman'la da söyleşi yaptı. Kartal Tibet'in kendisine nasıl bulduğunu açıklayan Erman, “Evet o ses bana ait. O yıllarda çıkan magazin dergilerinin arşivlerine bakarlarsa göreceklerdir. Sahne çalışmaları yapıyordum ve Kartal Tibet beni Oğuz Abadan aracılığı ile buldu. Filmin çekildiği yıl gece kulübü programı yapıyordum ve önce sıcak bakmadım. Okuması için çok kişi getirdiler ve gelenler beceremedi.

Senkron tutturmak kolay değildi. Daha sonra tekrar beni aradılar ve bende Yunanistan'da bulunduğum için, beni beklediler ve film bu yüzden biraz gecikmeli çıktı.” diyerek, film çekimlerinden önce Lübnan'da cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu da ifade etti.