Şahan Gökbakar’dan Montrö paylaşımı

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Montrö'ye güçlü bir şekilde sadık kalmalı ve Atatürk'ün bu sözünü hiç unutmamalıyız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya gelen Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye’nin Boğazların Rusya’ya kapatılması yönündeki talebi değerlendireceğini belirterek, “Bize göre Montrö Anlaşması’nın 19’uncu maddesi uygulanmaya koyulmalı ki o maddeye göre savaşın bir tarafı olan devletin bu bağlamda boğazlardan geçmesine yasak konulmalı” dedi.

Komedyen Şahan Gökbakar da Montrö açıklamaları sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“ATATÜRK’ÜN BU SÖZÜNÜ HİÇ UNUTMAMALIYIZ”

Twitter’da Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün olduğu bir fotoğrafı paylaşan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

“Montrö’ye güçlü bir şekilde sadık kalmalı ve Atatürk’ün bu sözünü hiç unutmamalıyız.”

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 'Montrö' çıkışı