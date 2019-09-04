Sen Anlat Karadeniz 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 54. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 54. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz yeni sezona bomba gibi başladı. Dizinin 54. bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Diziseverler yeni sezonda Tahir ile Nefes'in bebek heyecanına ve romantik anlarına şahit oluyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepeli ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı dizinin kadrosuna yakışıklı oyuncu Ali Ersan Duru da katıldı. Diziseverler merak ediyor: "Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 54. son bölüm izleme linki...

Sen Anlat Karadeniz 54. son bölümünde; Tahir son anda Nefes’i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Hem Nefes’ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döner Tahir. Bunun tek sorumlusu olan Genco’dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Genco’nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığınır. Artık Genco yaptıklarının cezasını çekecektir.

SEN ANLAT KARADENİZ 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz dizisinden yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ 54. SON BÖLÜM İZLE

Yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek’i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvar. Kalleşçe bir plan yapıp, Nefes’in radyodaki konuşmasını sürpriz bir silaha çeviren Genco, Kalelilerin itibarını iki paralık etmek için uğraşacaktır.

Melek için işbirliği yapan Nefes ve Hazan sonunda genç kızı konuşturmayı başarırlar. Melek o güne kadar sır gibi sakladığı gerçeği Nefes’le paylaşırken, Melek’in itirafı Genco’nun bu savaştaki ölümcül darbesini hazırlar.

Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco’nun elinde tutsaktır.