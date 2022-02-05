Sinan Akçıl: İntihar edecek yer aradım

Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki akşam DJ Doğuş Çabakçorlar ile Etiler'de bir müzik stüdyosuna girerken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Akçıl, galasına katıldığı 'Dilbe Ay' filmiyle ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Sozcu.com.tr

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Sinan Akçıl, önceki akşam DJ Doğuş Çabakçorlar ile Etiler’de bir müzik stüdyosuna girerken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akçıl, “Doğuş ile yeni bir proje hazırlığımız var, Azeri bir genç kızımız ile beraber bir şarkı seslendireceğiz onun için stüdyoya geldik” dedi.

Geçen gün ‘Dilber Ay’ filminin galasına katılan şarkıcı, film hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.

Akçıl, “Filmi çok beğendim. Film sonrası intihar edecek yer aradım hatta, o kadar iyiydi. Büşra Pekin’in sesi de çok güzeldi, buradan ona da bir şarkı ve albüm teklifinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK BİR AYRILIK GÖRECEKSİNİZ”

Eşi Burcu Kıratlı’nın sosyal medya hesabından ‘Akçıl’ soyadını silmesi ve boşanacaklarıyla ilgili sorulara da yanıt veren şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Denedik ama düzlüğe çıkamadık maalesef. Türkiye’ye örnek olacak bir ayrılık göreceksiniz, çünkü sonuçta biz birbirimizi çok sevdik ve bitişi de öyle olmalı diye düşünüyorum.”

Sinan Akçıl, daha önce yaptığı açıklamada “Davalar açıldı, boşanıyoruz. Artık resmileşti. Umarım ikimiz için de hayırlısı olur. Ben çocuk çok istiyorum biliyorsunuz, baba olmak istiyorum” demişti.

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