Tarkan’dan Özgecan Aslan paylaşımı: Unutmamak yetti mi?

Sanatçı Tarkan, Mersin'de yedi yıl önce katledilen Özgecan Aslan'ın ölüm yıldönümü için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutmadık seni Özgecan Aslan. Ama unutmamak yetti mi? Maalesef senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor" dedi.

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Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te henüz 19 yaşındayken evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın katledilmesinin üzerinden tam 7 yıl geçti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, ölüm yıldönümünde unutulmadı. Sosyal medyada adına binlerce anma mesajı yayınlanan Özgecan için bir anlamlı paylaşım da sanatçı Tarkan’dan geldi.

“ADALET KULAKLARINI TIKADI”

Tarkan sosyal medya hesabından şunları yazdı:

* Unutmadık seni Özgecan Aslan. Ama unutmamak yetti mi? Maalesef senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor bu toprağı yas tutan memlekette.

* Adaletin, hukukun sizlere kulağını tıkadığı, zalim erkek zihniyetinin egemen olduğu bu devirde sesiniz, çığlığınız olmaya devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz.

* Sana söz Özgecan, bir gün daha rahat uyuyacaksın yerinde.