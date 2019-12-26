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Yaşar Alptekin: Sevişme ve öpüşme sahnelerinde oynamam
Yaşar Alptekin: Sevişme ve öpüşme sahnelerinde oynamam
90'lı yıllarda rol aldığı filmlerle adını duyuran oyuncu Yaşar Alptekin, setlere geri dönmeye karar verdi. Kendi kurallarını açıklayan Alptekin, "Sevişme, öpüşme, sigara ve alkol sahnelerinde oynamam" dedi.
Magazin 26 Aralık 2019 - 09:59

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, önceki akşam düzenlenen Şuursuz Aşk filminin galasında görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Yaşar Alptekin, ekranlara geri dönmek istediğini söyledi. Muhabirlerle konuşan Alptekin, oyunculuk hakkında ‘İlk üç dört sene karşıydım ama içimde bir aşk varmış. Şimdi oynamak istiyorum ama teklif geliyor. Ben sanatçıyım istenen her rolde oynarım” dedi.

“SEVİŞME VE ÖPÜŞME SAHNELERİNDE OYNAMAM”

Kendi kurallarını olduğunu söyleyen Alptekin, sözlerine şöyle devam etti: “Tabii ki de var. Sevişme sahnesi, öpüşme sahnesi, sigara ve alkol sahnelerinde oynamam. Bunlar kesin kurallarım”

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