Alec Baldwin’e bir suçlama daha: “Onun ölümüyle ilgili hiçbir sorumluluk almadı”

Ekim ayında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan Alec Baldwin, Hutchins'in eşi tarafından suçlanıyor. Matt Hutchins, eşinin ölümüyle sonuçlanan kazada Alec Baldwin'in hiçbir sorumluluk almamasına çok kızgın olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Ekim 2021’de Hollywood trajik bir kaza ile sarsıldı. Alec Baldwin’in hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolde yer aldığı Rust filmi setinde Baldwin, kendisine boş olduğu söylenen silahla kamera karşısına geçmiş ve rolü gereği tetiği çekmişti. Silahın ateş almasıyla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybederken senaristlerden Joel Souza da ağır yaralanmıştı.

Baldwin, olayın ilk şokunu atlattıktan sonra kendisine verilen silahın boş olduğunun iletildiğini, ardından da tetiğin hiç çekilmediğini belirtti.

ÖLDÜRÜLEN YÖNETMENİN EŞİ İLK DEFA KONUŞTU: “ÇOK KIZGINIM”

Bu süreçte set çalışanları tarafından Baldwin ve yapımcılara suçlamalar yapılırken, Matt Hutchins, olaydan hemen sonra bunun bir kaza olduğunu ve Baldwin ile bir sorun olmadığını belirtmişti. Ancak Baldwin’in sonradan yaptığı açıklamalar Hutchins’i sinirlendirdi.

Eşi Halyna Hutchins’in sette kazayla ölmesinden bu yana ilk kez konuşan Matt Hutchins, durumun nasıl ele alındığına ve gerçekten düzgün bir şekilde ele alınmadığına çok kızgın olduğunu söylüyor. 24 Şubat Perşembe günü yayınlanan programda Matt Hutchins, Alec Baldwin’in olaya katılımı hakkında konuştu ve aktörün Aralık 2021’de ABC News ile yaptığı röportajı ve ısrarını hatırlattı:

BİRDEN FAZLA SORUMLU VAR

“Çok kızgın hissettim. Onu nasıl öldürdüğünü anlattıktan sonra herhangi bir sorumluluk kabul etmemek… Silahı tutan ve ateş eden kişinin sorumlu olmama fikri bana saçma geldi. O setteki tek sorun silah güvenliği değildi. Uygulanmayan bir dizi endüstri standardı vardı ve birden fazla sorumlu taraf var.”

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