En güvenilir kişi Haluk Levent çıktı

İYİ Parti'li Aytaç Cihan, sosyal medya üzerinden yayımladığı ankette, "Başlatılacak bir bağış kampanyasında en güveneceğiniz kişi ya da kurum hangisidir?" sorusunu sordu. Cumhurbaşkanlığı, Hükümet, Kızılay ve Haluk Levent (Ahbap) şıklarının yer aldığı ankete 269 binden fazla kullanıcı katıldı. Anketin birincisi açık ara Haluk Levent ve Ahbap Derneği oldu.

İYİ Parti Bursa-Osmangazi ilçe Başkan Yardımcısı Aytaç Cihan, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘milli dayanışma kampanyasına’ atıfta bulunarak, “Başlatılacak bir bağış kampanyasında en güveneceğiniz kişi ya da kurum hangisidir?” başlıklı bir anket yayımladı.

Ankette Cumhurbaşkanlığı, Hükümet, Kızılay ve Haluk Levent (AHBAP) şıkları yer aldı. 269 binden fazla kullanıcının oy kullandığı anketten çok tartışılacak bir sonuç çıktı.

AÇIK ARA HALUK LEVENT SEÇİLDİ

Ankette sosyal medya kullanıcılarının yüzde 93’ü Haluk Levent’e (AHBAP) oy verdi. Ankette 1’inci çıkan ünlü şarkıcı ve Ahpab Derneği kurucusu Haluk Levent’i yüzde 5’le Cumhurbaşkanlığı 2’inci, yüzde 2 ile Kızılay 3’üncü, yüzde 1 ile Hükümet sonuncu oldu.

Ankete çok sayıda kullanıcı yorum yaptı.