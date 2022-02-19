Modacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti

Türkiye'de Haute Couture'ü en iyi temsil eden modacı olarak tanınan Vural Gökçaylı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

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Türkiye'de Haute Couture olarak bilinen özel dikim kıyafet tasarımlarının önemli temsilcilerinden olan Vural Gökçaylı vefat etti.

Vural Gökçaylı’nın vefat haberini modacı Ferhan Aral, Instagram hesabından duyurdu.

Aral, “Büyük ustayı kaybettik. Moda dünyasından bir ekselans geçti. Işığıyla bizleri büyüledi. Dünyayı kendine hayran bıraktı. Atatürk ve ilkelerinin yılmaz savunucusu duayen tasarımcı Vural Gökçaylı. Acımız büyük, nurlar içinde uyusun” ifadelerini kullandı.

CEMİL İPEKÇİ'DEN PAYLAŞIM

Gökçaylı’nın meslektaşı, modacı Cemil İpekçi’den de bir paylaşım geldi. İpekçi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Türkiye bir büyük Haute Couture duayeni, üstadını kaybetti. Vural Gökçaylı… Rabbim yolunu ışık eylesin, nurlarda yatsın. Sevgili eşine, evlatlarına ve sevenlerine sabır versin. Allah rahmet eylesin” dedi.





* Haute Couture: Kişinin özel siparişi üzerine hazırlanmış, özel dikim giysi anlamına gelen ve Fransızca’dan gelen bir moda terimidir.

VURAL GÖKÇAYLI KİMDİR?

İtalyan Lisesi’nden mezun oldu. 1963’te Givenchy’de staj, Jean Patou’da Michel Goma’nın yanında asistanlık yaptı. O yıllarda Audrey Hepburn, Farah Diba ve Jacqueline Kennedy gibi ünlü isimlerle çalışma fırsatı buldu. 1967’de Amsterdam’da bir modaevinde tasarım yapmaya başladı. Osmanlı motiflerini geometrik desenlerle birleştirdiği tasarımlarıyla dikkat çekti.

1968’de ünlü Fransız şarkıcı Sylvie Vartan’ın butiği için tasarımlar yaptı. Bu, hazır giyim alanındaki ilk ve son çalışması oldu. 1968 sonlarında Türkiye’ye dönen tasarımcı, Rumeli Caddesi’ndeki Saray Apartmanı’nda ilk atölyesini kurdu. İlk defilesiyle basının büyük ilgisini topladı. İstanbul’un’ haute couture’den anlayan en şık kadınları müşterisi oldu. Bu isimler arasında Suna Kıraç ve Sevgi Gönülde vardı.

Hitit, Selçuklu ve Osmanlı gibi Anadolu kültürlerinden ilham alarak koleksiyonlar tasarladı. Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Jale Yılmabaşar gibi sanatçıların eserlerini ipek üzerine bastı. Yurt dışındaki temsilciliklerde ve yurt içinde önemli gecelerde defileler düzenledi. Kariyeri boyunca birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.

Gökçaylı’nın 1967 yılında Paris’teyken tanıştığı Fransa Merkez Bankası Genel Müdürü’nün kızı Michelle Jovet ile evliliğinden İris ve İrem adında iki kızı var.

Vural Gökçaylı, 23 Temmuz 1986 tarihinden beri de eski mankenlerden Meral Gökçaylı ile evliydi.