Pandemi döneminde hijyen

1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine geçilmesinin ardından hizmet sektöründe yer alan işletmeler açıldı. İşletmeci Nihat Yıldız corona virüsü sonrasında alınan tedbirlere değindi.

“TEDBİRLERİMİZ SIKI”

Yıldız: “Tabi ki bu süreçte çalışanlarımızın ve müşterilerimizin genel temizlik ve sağlık kurallarına bireysel uymaları en önemlisi. Bizler de işletme olarak maskesiz olarak kafelerimizde oturma alanları dışında dolaşılmaması için uyarılarımızı yapıyoruz. Maskesi olmayan müşterilerimize maske takdim ediyoruz. Her masamızda dezenfektan suyumuz mevcut. Masalar haricinde kafelerimizin sık kullanılan alanlarında da dezenfektan sularımız hazır. Müşterilerimizin güvenlikleri için kafemize girdikleri anda ateşlerini ölçerek sağlık durumlarını kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“TEDBİRLERE UYMALIYIZ”

Yıldız sözlerine şu şekilde devam etti, ” 1 Haziran itibari ile işletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulmalı. Misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmeli ve kapasite bilgisi, tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır. Ayrıca, kafe giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenmelidir. COVID-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanmalıdır. Sorumlu personelce protokole uyulması sağlanmalıdır” dedi.