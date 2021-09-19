Veliefendi Hipodromu’ndaki kazadan acı haber: Macar binici Eszter Jeles hayatını kaybetti!

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu’nda, yaşanan talihsiz kazadan acı haber geldi. 23 yaşındaki Macar binici Eszter Jeles hayatını kaybetti.

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İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nda, talihsiz bir kaza yaşandı.

1600 metre çim pistte koşulan yarışın son 1000 metresine gelindiğinde, Fransız binici Tracy Menuet, önündeki rakibine takılarak atıyla birlikte devrildi. Bu ikiliyi hemen arkasında takip eden Macar binici Eszter Jeles de önünde devrilen rakibine takılarak atıyla birlikte yere yıkıldı. İzleyicilerin yüreklerinin ağzına geldiği kaza sonrasında iki kadın binici ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fransız binici Tracy Menuet tedavisinin ardından taburcu olurken, ağır yaralanan Jeles, ameliyata alındı. 13 gündür hastanede tedavisi süren Jeles, dün yaşam savaşını kaybetti.

Türkiye Jokey Kulübü, 1998 doğumlu Eszter Jeles'in Ölüm haberini “Çok üzgünüz, Eszter Jeles'i kaybettik” mesajıyla duyurdu. Jeles, Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nun 4 Eylül'deki ilk ayağında birinci gelmişti.

TJK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE

5 Eylül Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromunda gerçekleştirilen FEGENTRI Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu’nda, Toms isimli safkandan düşerek yaralanan Macar Kadın Binici Eszter Jeles, acilen hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Yapılan kontrollerin ardından Eszter Jeles, 6 Eylül Pazartesi günü ameliyat edilerek tedavi sürecine devam edilmişti. İlk günden itibaren sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen, Macar binici Jeles’in 13 gündür verdiği yaşam savaşını kaybederek aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Hayatını kaybeden Macar binici Eszter Jeles’e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.