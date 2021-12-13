Şampiyonlar Ligi kura çekiminde skandal! Tekrarlandı…

Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda eşleşecek takımların çekildiği kurada inanılmaz bir hataya imza atıldı. Aynı grupta yer alan Manchester United ve Villarreal'in Son 16'da eşleşmesi kulüpleri ayağa kaldırdı. UEFA'nın aldığı kararla kura çekimi tekrarlandı.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 eşleşmelerinin belli olduğu kurada yaşanan skandal dünya kamuoyunda tartışma yarattı. Grup etabında aynı grupta yer alan İspanyol takımı Villarreal ve İngiliz ekibi Manchester United, kurallar gereği Son 16 kura çekiminde rakip olmaması gerekiyordu. Ancak yetkililer eşi benzeri olmayan bir hataya imza atarak Villarreal’in rakibi olarak Manchester United’ı belirledi.

TORBAYA ATILMADI!

Hatanın fark edilmesinin ardından kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal’in rakibi Manchester City oldu. Ancak sonrasında Atletico Madrid’in rakibi belirlenirken Manchester United’ın kura çekimine dahil edilmediği görüldü. İspanyol ekibi Bayern Münih ile eşleşti ama bu hata, Manchester United’ın Atletico Madrid’in rakipleri arasında yer almamasına neden oldu.

KURA ÇEKİMİ TEKRARLANDI

Ardından Crisitano Ronaldo’lu Manchester United, Son 16’da Lionel Messi’li Paris Saint Germain ile eşleşti. Yaşananların ardından UEFA’nın kura çekimi hakkında soruşturma başlattı ve kura çekiminin yeniden yapılmasına karar verdi. Yeniden yapılan kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Yapılan hatalı kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde olmuştu:

Benfica-Real Madrid

Villarreal-Manchester City

Atletico Madrid-Bayern Münih

Salzburg-Liverpool

Inter-Ajax

Sporting-Juventus

Chelsea-Lille

PSG-Manchester United

Tekrar yapılan kura çekimi sonrası eşleşmeler:

Salzburg-Bayern Münih

Sporting Lizbon-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Atletico Madrid-Manchester United

Villarreal-Juventus

Inter-Liverpool

Paris Saint Germain-Real Madrid

Son 16 turunun ilk maçları 15-16 ve 22-23 Şubat’ta, rövanş karşılaşmaları ise 8-9 ve 15-16 Mart’ta oynanacak.