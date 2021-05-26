Burak Elmas: Fatih Terim ve Arda Turan dükkanın sahibi

SÖZCÜ Spor, Galatasaray başkan adaylarını konuk etmeyi sürdürüyor. Röportajlar serisinin bugünkü konuğu, Burak Elmas. 47 yaşındaki iş adamı, Faruk Süren ve Özhan Canaydın başkanlığındaki yönetimlerin ardından Mustafa Cengiz ile de çalışmıştı ancak görevini bıraktı. Deneyimlerini başkan olursa kulübe aktarmaya çalışacak…

ŞAMPİYONLUKLAR beraber kazanılır, beraber kaybedilir. Suçlu aramanın faydası yok. Hataları, eksiklikleri gidermek; bir daha tekrarlamamak önemli.

– FATİH Hoca yalnız kaldığını kendisi anlattı. Dışarıdan gelen saldırılara karşı korunmadığını, içeride de yönetim, teknik ekip ve takım ahenginde problem olduğunu söyledi. Bunlar düzeltilebilirdi ama yapılmadı.

– TERİM büyük projelerden hoşlanan, uzun yolların adamıdır. Galatasaray'ın oluşturmak istediği uzun vadeli stratejiyi anlatıp onun kafasındakini dinleyeceğim. Onu heyecanlandıracağını düşündüğüm bir projem var.

‘KÖSTEK OLDULAR!’

– YÖNETİMİN görevi teknik ekip ve futbolcuları koruyup onları başarı yolunda rahatlatmaktır. Başkanın oyuncular hakkında söyledikleri, Belhanda'nın gidişi, hocaya verilen ceza, cezaya karşı sessizlik, dışarıdan Fatih Hoca üzerinde yapılan PR çalışmalarına sessiz kalınması… Son 8-9 haftada yönetim destekten çok köstek olmuştur.

– NE Abdurrahim Albayrak'ın bir isteği oldu ne de benim onunla çalışmak gibi bir arzum var. G.Sray'ın problemlerini çözebilecek ehliyette arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bütün ekibimiz hazır.

‘BAĞIMSIZ DEĞİLLER’

– KULÜBÜ zor durumdan çıkararak, gelecekte kurumsallaşmış mali açıdan devamlılığı olan, kuruluş idealleri ve değerlerini yaşatan bir Galatasaray'ı, önümüzdeki 30 yılın Galatasaray'ını hayal ederek geliyoruz. Markasının doğru yönetildiği, gayrimenkullerinin doğru şekilde değerlendirildiği, bütün şubelerinin uzun vadeli stratejileri ile yönetildiği bir Galatasaray vaadiyle geliyoruz.

– DİSİPLİN, Tahkim ve Merkez Hakem Kurulu düzelmeli. Ahbap-çavuş ilişkileriyle Galatasaray'ı doğrayarak operasyon yapan son merci olarak bunları asla kabul etmeyeceğiz. Çünkü bunlar bağımsız değil. Sistemi tamamen değiştirmek lazım. Çünkü bir bozuk sistemin başını değiştirerek hiçbir şey düzeltemezsiniz.

‘ARDA DÜKKÂNIN SAHİBİ’

– HERKESİN eleştirmesine saygı duyarım. Galatasaray'ın markasına ve duruşuna zarar vermeyecek şekilde eleştirmesine herkesin saygı

duyması lazım. Şampiyonluğa gidiyorsunuz. Oyuncu şikâyet ettiği için kovarak şampiyonluğa darbe vuruyorsunuz.

– 100 günlük bir acil eylem planı yaptık. Bu zaman zarfında kendimize bir karne çıkardık, hedeflerimiz var. Aynı anda problemleri çözmemiz gerekir.

– GALATASARAY, Arda Turan ile sözleşme uzatmak zorunda. Çünkü Arda, takım kimyası adına Galatasaray'ı en iyi bilen isim. Fatih Terim'e nasıl diyoruz ‘Şimdi dükkânın sahibi.' Arda da dükkânın sahibi. Devam etmeli.

– FUTBOL takımında sattıklarımızın yerini kiralıklarla doldurduk. Birkaç tane de doğru transfer yapıldı. Taylan, Emre, Mohammed mesela. Onlar da hocanın şapkadan tavşan çıkarmasıdır. Yine de sattığımız kadar yerine koyamadık. Şu an takımın 10 tane transfere ihtiyacı var.

‘KEMERBURGAZ’DA HER ŞEY HAZIR’

“KEMERBURGAZ için bütün detaylar, finansman hazır. Projemiz 25 ile 28 ayda bitecek. Sonra TOKİ veya Emlak Konut'la bir araya gelerek genel kurula Florya'yı getireceğiz. Florya ile ilgili yeni bir imar planı üzerinde çalıştık. Ada ile ilgili sıkıntı, imar planı ve eski kiracımız ile ilgili olan hukuki problemler. Görüşmeleri yaptık. Mecidiyeköy için birçok kiralama alternatifi var. Satmayacağız. Gayrimenkullerimizin yerine yenisini koymalıyız.”

‘MARKA DEĞERİ İÇİN BİR ARAYA GELMELİYİZ’

“TÜRK futbolunun değeri dibe vurdu. Buradan çıkmak için en fazla gelir üreten kulüplerin birlikte çözüm yaratması lazım. Çünkü çözümden hepimiz yararlanacağız. Sahadaki skora göre hareket etmemek lazım. Her kulüple konuşuruz ve samimiyse kâğıda dökeriz. Hakemlik sistemi çökmüş. Sistemden herkes şikâyet ediyor. Çözüm isteyen kulüplerle anlaşma yapabiliriz.”

‘BİZE HAKARET EDEMEZLER’

“BEŞİKTAŞ'A şampiyonluk hayırlı olsun. Benim takımım şampiyon olmadıktan sonra kimin olduğu önemli değil. (Fenerbahçe için) Bir kulübün yöneticilerinin dönemsel başarısızlıklarını kapatmak için diğer kulübün markasına zarar verme ve hakaret etme hakkı yok. Bu, Galatasaray'a karşı olursa kulübümüzü sonuna kadar savunuruz.”