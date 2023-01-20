Manchester City’den muhteşem dönüş! Tottenham ikinci yarı dağıldı
Premier Lig'de zirve yarışı veren Manchester City ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Tottenham'ı 4-2 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig’de oynanan 7. hafta erteleme maçında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Etihad’da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manhester City, geriden gelerek 4-2’lik skorla kazandı.
Tottenham, 44. dakikada Dejan Kulusevski ve 45+2. dakikada Emerson Royal’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İKİNCİ YARIDA COŞTULAR
Manchester City, 51. dakikada Julian Alvarez ve 53. dakikada Erling Haaland ile bir anda skoru eşitledi. Riyad Mahrez, 63. dakikada geri dönüşü tamamladı. Cezayirli oyuncu, 90. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.
Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 42’ye yükseltti ve 1 maç fazlasıyla Arsenal’i 5 puan geriden takibini sürdürdü.
Tottenham ise son 4 maçta 3. yenilgisini alarak 33 paunda kaldı ve ilk 4’ün 5 puan uzağında kaldı.
Manchester City, bir sonraki maçında Wolves’u ağırlayacak. Tottenham ise Fulham deplasmanına gidecek.