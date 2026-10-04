Deveye sormuşlar: “Sırtın neden eğri?” Deve “Nerem doğru ki?” demiş. Bizim halimiz de buna benziyor. Her yanımız çarpıldı! Bozulmayan kurum kalmadı gibi! Bunu biz söylemiyoruz. Sayıştay’ın kısa bir süre önce açıkladığı “2025 yılına ait Denetim Raporu” söylüyor. Tüm kamu idarelerinde bir yıl içinde toplam 10 bin 783 “Mevzuat ihlali” tespit edilmiş. Sanırım kırılması zor bir rekorudur bu rakam! ★★★ Bozulma (çürüme de diyebiliriz) Türkiye Futbol Federasyonu’na bile yansıdı. Ülkedeki bütün futbol maçlarına hakemler tayin eden Merkez Hakem Kurulu’nun Başkanı Ferhat Gündoğdu günlerdir şüpheli olarak gözaltında... Bazı millî hakemler de yolsuzlukla suçlanıyor! Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF’de) kazan kaynıyor! Ülkede önce siyaset bozuldu, ilerleyen zaman içinde de (istisnalar hariç) kamu kurumları çürümeden nasibini aldı. Hemen her kurumda mevzuata aykırılık, bazılarında da ciddi oranda yolsuzluk ve çürüme görülüyor. ★★★ TFF, Merkez Hakem Kurulu Başkanı’na yapılan operasyon kapsamında 448 kulüp yöneticisini “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu”na (PFDK) sevk etti. Bunların arasında tanınmış isimler de var. Şüpheli spor adamlarının Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu’na da ifade verecekleri belirtildi. İşte “Hali pür melâlimiz” yani “içler acısı, hüzünlü, bezdirici halimiz” ne yazık ki böyle! Bundan sonra spor yönetimine nasıl güveneceğiz? Kuşku duymadan maçları nasıl izleyeceğiz? ★★★ Bozulan bir kurum tekrar nasıl güven kazanır? Kişisel menfaatler için ülkeye hançer sapladılar! Milletin bir zevki vardı ona da limon sıktılar! Futbolseverlerin zevkine “Çiş ettiler” demeye dilim varmıyor! Yazık ki, ne yazık! Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski ünlü başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu’nun dediği gibi “Utanıyoruz!” Adalette çifte standart! “Bu pilav daha çok su kaldırır” dedi siyaset yorumcusu bir arkadaşım... “Hangi pilav?” dedim. “Adı uzun olan eski bir AKP’li Bakan Hanım var ya... İşte o olay” dedi. Dört isimli eski Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’dan bahsediyordu. Batan fonlardan son anda 2.2 milyar lirayı çekmiş, bir anda süper zengin olmuştu. Bakan Hanım’ın hakkında soruşturma da, gözaltına alma da yoktu! Serbestti, özgürdü! Paralarının keyfini çıkartıyor mutlakla... Bu arada “Bakan Hanım 2.2 milyar lirayı iade etti” söylentisi çıkardılar. Sonra iade etmediği anlaşıldı. Böyle bir durum muhalefetten birine ait olsa derhal tutuklanır, Silivri Cezaevi’ni boylardı... İşte yanlışlık burada! Hata yapanlar iktidara mensup ise ayrı bir adalet tarifesine tabi tutuluyor, onlara dokunulmuyor! Bunu, Ankara’nın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki iddialarda da gördük. 2017 yılında AKP’li bazı önemli belediye başkanları istifa ettirilirken “Yanlış yapanları kenara koyar, yola öyle devam ederiz” denilmişti. Yanlış yapanlar kenara konuluyor ama haklarında dava filan açılmıyor. Melih Gökçek de bunlardan biri! Hangi partiden olurlarsa olsunlar, inanınız ki, böyle bir adalet anlayışı insanların gücüne gidiyor! Yargıda, adalette asla çifte standart olmamalı! Tebessüm Kim konuşur, kim dinler? Adam evlenme rekorları kırmış. Boşanıyor, sonra tekrar evleniyormuş. “Üç, beş, yediizdivaç” derken adama “Bize evlilik tecrübelerini anlatır mısın?” diye sormuşlar. Adam önce nazlanmış ama sonra dayanamayıp konuşmuş: “Valla arkadaşlar... Evlilik çok çok eğlenceli şeydir...” “Nasıl yani?” demişler. Adam, deneyimlerini şöyle özetlemiş: “Evliliğin ilk yılında koca konuşur, karısı dinler... İkinci yılında kadın konuşur, adam dinler... Üçüncü yılında ise her ikisi birden konuşur, bu defa komşular dinler!” GÜNÜN SÖZÜ Düşman bize bakıp her gün bayram etmez mi? Yıllardır sıkıntıda kaldığımız yetmez mi?