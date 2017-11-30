ABD Dışişleri Bakanı değişiyor…

New York Times, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın birkaç hafta içinde görevden alınacağını yazdı. Gazetenin iddiasına göre Tillerson'ın yerine CIA'nin Direktörü Mike Pompeo gelecek.

New York Times’ta yer alan bir habere göre, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden almak için bir dizi plan yapmaya başladı. Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’la çelişen açıklamalarda bulunan Tillerson’ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’nun geleceği iddia edildi.

New York Times’a konuşan üst düzey yetkililer Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton’ın Pompeo’nun CIA’deki koltuğuna oturmasının planlandığı kaydedildi. New York Times, Trump’ın bu plana son onayı verip vermediği konusunda bir açıklama ise yapmadı.